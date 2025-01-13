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На Одещині перевірили морську воду — що знайшли

13 січня 2025 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Перевірили стан морської води в Одесі — чи є забруднення
На Одещині перевірили стан морської води. Фото: ООЦКПХ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Чорному морі поблизу узбережжя Одеської області поки не виявили значної кількості забруднюючих речовин. Втім ситуація може змінитися через аварію російських танкерів у Керченській протоці.

Про це повідомили в Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

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Дослідження води

Фахівці центру взяли проби морської води у шести точках. Вони перевіряли вміст нафтопродуктів. Лабораторні дослідження не виявили перевищення допустимих рівнів концентрацій забруднюючих речовин.

Подробиці катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня 2024 року у Керченській протоці через сильний шторм затонули два російських нафтоналивних судна — "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239". Майже 9 тис. тонн мазуту потрапили у море. Пізніше, 11 січня 2025 року, новий викид з танкера "Волгонефть-239" призвів до утворення плями площею близько 2,8 тис. кв. м. Нафтопродукти рухаються у напрямку Одеської області. На думку екологів, катастрофа може перетворити море на небезпечне для людей.

Одеса Чорне море екологічна катастрофа Одеська область екологічна загроза