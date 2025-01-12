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Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

12 січня 2025 06:34
Рвачова Анастасія - редактор
Небезпечне Чорне море: коли зможе очиститися водойма
Люди прибирають мазут на пляжі. Фото: росЗМІ
Рвачова Анастасія - редактор

Масштаби розливу мазуту від затонулих російських танкерів шокують: чорна пляма продовжує стрімко поширюватися, загрожуючи вже не лише Чорному, а й Азовському морю. Екологи заспокоюють, що природа здатна впоратися сама, проте попереджають — на це можуть знадобитися десятиліття, а екосистема перебуває на межі виживання. 

Як очистити море та чи буде воно безпечним для людей? Про це журналістам Новини.LIVE розповів одеський еколог та фахівець Національного екологічного центру України Владислав Балінський. 

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Небезпечне море

Найбільший удар від екологічної катастрофи припав на Керченську протоку, де сталася аварія танкерів. Цей регіон Чорного моря тепер перетворився на зону екологічного лиха: більш забруднена територія буде закритою для людей. Постраждала й частина акваторії Азовського моря. Як зазначає еколог Владислав Балінський, попри сильні вітри, основна маса мазуту залишиться в протоці, а частина небезпечних речовин осідатиме на дно, завдаючи шкоди морському середовищу.

"Кількість основного мазуту там залишиться, вона сформує такий товстий прошарок уздовж дна. І невдовзі цей мазут почне твердішати і стане наче бітум — ось від нього і буде найбільша екологічна катастрофа", — розповідає фахівець. 

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Очищення Чорного моря

Експерти дають невтішні прогнози: навіть за найсприятливіших умов на повне відновлення моря знадобиться щонайменше десять років. і це за відсутності додаткових негативних факторів, таких як людське втручання чи нові небезпечні викиди та глобальні природні зміни. 

"Скільки років це може продовжуватися — невідомо. Зараз можна казати про вже сучасні екологічні реалії, в яких ми вимушені жити. І вони найближчі 10-20 років не покращаться. Тобто це буде поступовий такий, іноді більший, іноді менший, вплив на біологічні системи. І в першу чергу особливо будуть страждати замкнені системи, як наша Одеська затока, які навантажені додатково антропогенним впливом", — додає Владислав Балінський. 

Наслідки викиди мазуту на узбережжя. Фото: росЗМІ
Наслідки викиди мазуту на узбережжя. Фото: росЗМІ 

Додаткові ризики утворюються від великої кількості прісної води, яка поступає у Чорне море з Дніпро-Бузького лиману. Як каже еколог, після трагедії на Каховській ГЕС її надходить дуже велика кількість, і водойма не здатна швидко реагувати на це навантаження. 

"Ми знаємо, що є накопичення вже у вигляді осаду, який принесла Каховська катастрофа. Це дуже потужний вплив був. І зараз додатковий вплив ще от цей, який ми будемо відчувати, як я вже казав, не одне десятиріччя на собі. І плюс антропогенні фактори, які теж нікуди не ділися", — каже еколог. 

Сміття на одеському пляжі після трагедії на Каховській ГЕС. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Сміття на одеському пляжі після трагедії на Каховській ГЕС. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Показники у кілька десятиліть називають екологи лише тому, що за цей час Чорне море здатне очиститися самостійно. Людство могло б прискорити відновлення екосистеми, але війна і підступність ворога роблять це неможливим: будь-які спроби допомогти природі можуть бути сприйняті як воєнні дії.

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки шторм розломив навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що через воєнні дії не зможуть ліквідувати нафтову пляму, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом в Одеській області вже помітили птахів, забруднених мазутом.

Одеса Чорне море екологічна загроза Новини Одеси екологія Росія

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