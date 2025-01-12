Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута arrow

Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

12 января 2025 06:34
Рвачова Анастасия - редактор
Опасное Чёрное море: когда водоём сможет очиститься
Люди убирают мазут на пляже. Фото: росСМИ
Рвачова Анастасия - редактор

Масштабы разлива мазута от затонувших российских танкеров шокируют: черное пятно продолжает стремительно распространяться, угрожая уже не только Черному, но и Азовскому морю. Экологи успокаивают, что природа способна справиться сама, однако предупреждают — на это могут понадобиться десятилетия, а экосистема находится на грани выживания.

Как очистить море и будет ли оно безопасным для людей? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

Читайте также:

Опасное море

Самый большой удар от экологической катастрофы пришелся на Керченский пролив, где произошла авария танкеров. Этот регион Черного моря теперь превратился в зону экологического бедствия: более загрязненная территория будет закрытой для людей. Пострадала и часть акватории Азовского моря. Как отмечает эколог Владислав Балинский, несмотря на сильные ветры, основная масса мазута останется в проливе, а часть опасных веществ будет оседать на дно, нанося вред морской среде.

"Количество основного мазута там останется, оно сформирует такую толстую прослойку вдоль дна. И вскоре этот мазут начнет твердеть и станет как битум — вот от него и будет самая большая экологическая катастрофа", — рассказывает специалист.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новости.LIVE/ Виктор Бабаенко
Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко 

Очистка Черного моря

Эксперты дают неутешительные прогнозы: даже при самых благоприятных условиях на полное восстановление моря понадобится не менее десяти лет. И это при отсутствии дополнительных негативных факторов, таких как человеческое вмешательство или новые опасные выбросы и глобальные природные изменения.

"Сколько лет это может продолжаться — неизвестно. Сейчас можно говорить об уже современных экологических реалиях, в которых мы вынуждены жить. И они ближайшие 10-20 лет не улучшатся. То есть это будет постепенное такое, иногда большее, иногда меньшее, влияние на биологические системы. И в первую очередь особенно будут страдать замкнутые системы, как наш Одесский залив, которые нагружены дополнительно антропогенным воздействием", — добавляет Владислав Балинский.

Последствия выброса мазута на побережье. Фото: росСМИ
Последствия выброса мазута на побережье. Фото: росСМИ 

Дополнительные риски образуются от большого количества пресной воды, которая поступает в Черное море из Днепро-Бугского лимана. Как говорит эколог, после трагедии на Каховской ГЭС ее поступает очень большое количество, и водоем не способен быстро реагировать на эту нагрузку.

"Мы знаем, что есть накопления уже в виде осадка, который принесла Каховская катастрофа. Это очень мощное влияние было. И сейчас дополнительное влияние еще вот это, которое мы будем чувствовать, как я уже говорил, не одно десятилетие на себе. И плюс антропогенные факторы, которые тоже никуда не делись", — говорит эколог.

Мусор на одесском пляже после трагедии на Каховской ГЭС. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Мусор на одесском пляже после трагедии на Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская 

Показатели в несколько десятилетий называют экологи лишь потому, что за это время Черное море способно очиститься самостоятельно. Человечество могло бы ускорить восстановление экосистемы, но война и коварство врага делают это невозможным: любые попытки помочь природе могут быть восприняты как военные действия.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что из-за военных действий не смогут ликвидировать нефтяное пятно, пока оно не доберется до побережья. Тем временем в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом.

 

 

Одесса Черное море экологическая угроза Новости Одессы экология Россия

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

07:01 ПриватБанк позволил мошенникам списать деньги — что решил суд

Эксклюзив

06:50 33 месяца в плену: семья ждет возвращения внука

06:47 Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

06:35 Завещание, дарственная или договор содержания — что выбрать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

06:31 Сколько платят во Львове за коммуналку — изменились ли цены

06:30 Цены на зерно — сколько стоит ячмень в Украине

06:23 В каких странах ЕС украинских беженцев больше всего, — Eurostat

06:10 Максимальные пенсии в Украине — какие изменения в 2025 году

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году