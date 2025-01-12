Опасное Чёрное море: когда водоём сможет очиститься

Люди убирают мазут на пляже. Фото: росСМИ

Масштабы разлива мазута от затонувших российских танкеров шокируют: черное пятно продолжает стремительно распространяться, угрожая уже не только Черному, но и Азовскому морю. Экологи успокаивают, что природа способна справиться сама, однако предупреждают — на это могут понадобиться десятилетия, а экосистема находится на грани выживания.

Как очистить море и будет ли оно безопасным для людей? Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал одесский эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

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Опасное море

Самый большой удар от экологической катастрофы пришелся на Керченский пролив, где произошла авария танкеров. Этот регион Черного моря теперь превратился в зону экологического бедствия: более загрязненная территория будет закрытой для людей. Пострадала и часть акватории Азовского моря. Как отмечает эколог Владислав Балинский, несмотря на сильные ветры, основная масса мазута останется в проливе, а часть опасных веществ будет оседать на дно, нанося вред морской среде.

"Количество основного мазута там останется, оно сформирует такую толстую прослойку вдоль дна. И вскоре этот мазут начнет твердеть и станет как битум — вот от него и будет самая большая экологическая катастрофа", — рассказывает специалист.

Эколог Владислав Балинский. Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Очистка Черного моря

Эксперты дают неутешительные прогнозы: даже при самых благоприятных условиях на полное восстановление моря понадобится не менее десяти лет. И это при отсутствии дополнительных негативных факторов, таких как человеческое вмешательство или новые опасные выбросы и глобальные природные изменения.

"Сколько лет это может продолжаться — неизвестно. Сейчас можно говорить об уже современных экологических реалиях, в которых мы вынуждены жить. И они ближайшие 10-20 лет не улучшатся. То есть это будет постепенное такое, иногда большее, иногда меньшее, влияние на биологические системы. И в первую очередь особенно будут страдать замкнутые системы, как наш Одесский залив, которые нагружены дополнительно антропогенным воздействием", — добавляет Владислав Балинский.

Последствия выброса мазута на побережье. Фото: росСМИ

Дополнительные риски образуются от большого количества пресной воды, которая поступает в Черное море из Днепро-Бугского лимана. Как говорит эколог, после трагедии на Каховской ГЭС ее поступает очень большое количество, и водоем не способен быстро реагировать на эту нагрузку.

"Мы знаем, что есть накопления уже в виде осадка, который принесла Каховская катастрофа. Это очень мощное влияние было. И сейчас дополнительное влияние еще вот это, которое мы будем чувствовать, как я уже говорил, не одно десятилетие на себе. И плюс антропогенные факторы, которые тоже никуда не делись", — говорит эколог.

Мусор на одесском пляже после трагедии на Каховской ГЭС. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Показатели в несколько десятилетий называют экологи лишь потому, что за это время Черное море способно очиститься самостоятельно. Человечество могло бы ускорить восстановление экосистемы, но война и коварство врага делают это невозможным: любые попытки помочь природе могут быть восприняты как военные действия.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что из-за военных действий не смогут ликвидировать нефтяное пятно, пока оно не доберется до побережья. Тем временем в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом.