В чому небезпека мазуту, який потрапив у Чорне море

Забруднення мазутом на узбережжі. Фото: росЗМІ

Через аварію російських танкерів у Чорне море потрапив мазут з особливими властивостями. Тому спрогнозувати наслідки екологічного лиха досить важко.

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Такого ще не було

За словами військового, мазут подібної марки ще не потрапляв у море. Він має свої особливості, а його "поведінка" залежить від температури води.

"Передбачити, як саме буде розвиватися ця ситуація, наразі доволі складно. Це мазут М-100, і проблема в тому, що він може перебувати в товщі води. Тому щодо розливу мазуту, то ми ще не бачили розливу мазуту такого, як він може бути", — зазначив Дмитро Плетенчук.

Речник також нагадав, що наслідки розливу вже помітні на західному узбережжі Криму, а карта течій Чорного моря вказує на високу ймовірність того, що мазут може досягти південного узбережжя України, зокрема Одещини.

Деталі катастрофи

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки шторм розломив навпіл два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. Екологи стверджують, що через воєнні дії не зможуть ліквідувати нафтову пляму, поки вона не дістанеться узбережжя. Тим часом в Одеській області вже помітили птахів, забруднених мазутом.