В чем опасность мазута, который попал в Черное море

Загрязнение мазутом на побережье. Фото: росСМИ

Из-за аварии российских танкеров в Черное море попал мазут с особыми свойствами. Поэтому спрогнозировать последствия экологического бедствия довольно трудно.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Такого еще не было

По словам военного, мазут подобной марки еще не попадал в море. Он имеет свои особенности, а его "поведение" зависит от температуры воды.

"Предсказать, как именно будет развиваться эта ситуация, пока довольно сложно. Это мазут М-100, и проблема в том, что он может находиться в толще воды. Поэтому относительно разлива мазута, то мы еще не видели разлива мазута такого, как он может быть", — отметил Дмитрий Плетенчук.

Советник также напомнил, что последствия разлива уже заметны на западном побережье Крыма, а карта течений Черного моря указывает на высокую вероятность того, что мазут может достичь южного побережья Украины, в частности Одесской области.

Детали катастрофы

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива шторм разломил пополам два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута. Экологи утверждают, что из-за военных действий не смогут ликвидировать нефтяное пятно, пока оно не доберется до побережья. Тем временем в Одесской области уже заметили птиц, загрязненных мазутом.