Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Одесской области проверили морскую воду — что нашли arrow

В Одесской области проверили морскую воду — что нашли

13 января 2025 15:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Проверили состояние морской воды в Одессе — есть ли загрязнение
В Одесской области проверили состояние морской воды. Фото: ООЦКПХ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Черном море вблизи побережья Одесской области пока не обнаружили значительного количества загрязняющих веществ. Впрочем ситуация может измениться из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

Читайте также:

Исследование воды

Специалисты центра взяли пробы морской воды в шести точках. Они проверяли содержание нефтепродуктов. Лабораторные исследования не выявили превышения допустимых уровней концентраций загрязняющих веществ.

Подробности катастрофы

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма затонули два российских нефтеналивных судна — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Почти 9 тыс. тонн мазута попали в море. Позже, 11 января 2025 года, новый выброс с танкера "Волгонефть-239" привел к образованию пятна площадью около 2,8 тыс. кв. м. Нефтепродукты двигаются в направлении Одесской области. По мнению экологов, катастрофа может превратить море в опасное для людей.

Одесса Черное море экологическая катастрофа Одесская область экологическая угроза

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:29 Apple выпустит на рынок 8 бюджетных устройств в 2025 году

16:26 В Днепре задержали агентов РФ, которые хотели взорвать УЗ

16:10 Роскошный поезд-отель — как выглядят номера за 30 000 евро

16:00 Зеленский заслушал военное руководство — о чем говорили

15:59 В Одесской области проверили морскую воду — что нашли

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:54 Поджигал авто ВСУ и полиции — во Львове задержали агента РФ

15:46 ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро

15:36 Вымогал взятку за рекламу — в Киеве задержали руководителя КП

15:29 ID-карты и паспорта — какие новые цены на оформление в 2025 году

15:28 Завтра в Украине будут морозы — прогноз от Диденко по областям

16:29 Apple выпустит на рынок 8 бюджетных устройств в 2025 году

16:26 В Днепре задержали агентов РФ, которые хотели взорвать УЗ

16:10 Роскошный поезд-отель — как выглядят номера за 30 000 евро

16:00 Зеленский заслушал военное руководство — о чем говорили

15:59 В Одесской области проверили морскую воду — что нашли

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:54 Поджигал авто ВСУ и полиции — во Львове задержали агента РФ

15:46 ЕС выделил пакет помощи для Украины на 148 млн евро

15:36 Вымогал взятку за рекламу — в Киеве задержали руководителя КП

15:29 ID-карты и паспорта — какие новые цены на оформление в 2025 году

15:28 Завтра в Украине будут морозы — прогноз от Диденко по областям

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году