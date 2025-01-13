Проверили состояние морской воды в Одессе — есть ли загрязнение

В Одесской области проверили состояние морской воды. Фото: ООЦКПХ

В Черном море вблизи побережья Одесской области пока не обнаружили значительного количества загрязняющих веществ. Впрочем ситуация может измениться из-за аварии российских танкеров в Керченском проливе.

Об этом сообщили в Одесском областном центре контроля и профилактики болезней.

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Исследование воды

Специалисты центра взяли пробы морской воды в шести точках. Они проверяли содержание нефтепродуктов. Лабораторные исследования не выявили превышения допустимых уровней концентраций загрязняющих веществ.

Подробности катастрофы

Напомним, 15 декабря 2024 года в Керченском проливе из-за сильного шторма затонули два российских нефтеналивных судна — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Почти 9 тыс. тонн мазута попали в море. Позже, 11 января 2025 года, новый выброс с танкера "Волгонефть-239" привел к образованию пятна площадью около 2,8 тыс. кв. м. Нефтепродукты двигаются в направлении Одесской области. По мнению экологов, катастрофа может превратить море в опасное для людей.