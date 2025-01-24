Экологическая катастрофа в Черном море: с чем столкнулась Одесская область

Люди убирают пляж от мазута. Фото: росСМИ

Утечка мазута с российских кораблей стала серьезной угрозой для экологии Одесской области. По основному течению загрязнение преодолело более 640 км, достигнув северо-западного побережья Черного моря.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог-журналист Владислав Балинский.

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Распространение мазута

По его словам, мазут мог появиться возле Одесского залива еще в середине января. Однако точных подтверждений на спутниковых снимках не было.

"Одесская область оказалась не готовой к подобным "непредвиденным обстоятельствам". Проблема не в том, что предложенная УкрНЦЭМ методика расчета распространения пятен мазута не может описать реальное положение вещей", — пишет специалист.

Дальнейшие последствия

Экологи также опасаются, что часть мазута осела на дне в районе впадения Днепро-Бугского лимана. С наступлением тепла нефтяные осадки могут всплыть, нанося дополнительный ущерб экосистемам региона. Владислав Балинский добавляет, что отсутствие готовности к подобным вызовам подчеркивает критическую потребность в оперативных и слаженных действиях на уровне государства.

Напомним, ранее эколог Владислав Балинский писал, что мазутные пятна заметили в украинской акватории Черного моря.

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