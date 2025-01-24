Екологічна катастрофа у Чорному морі: з чим стикнулася Одещина

Люди прибирають пляж від мазуту. Фото: росЗМІ

Витік мазуту з російських кораблів став серйозною загрозою для екології Одещини. За основною течією забруднення подолало понад 640 км, досягнувши північно-західного узбережжя Чорного моря.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог-журналіст Владислав Балінський.

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Розповсюдження мазуту

За його словами, мазут міг з’явитися біля Одеської затоки ще в середині січня. Проте точних підтверджень на супутникових знімках не було.

"Одеська область виявилася неготовою до подібних "непередбачуваних обставин". Проблема не в тому, що запропонована УкрНЦЕМ методика розрахунку поширення плям мазуту не може описати реальний стан речей", — пише фахівець.

Подальші наслідки

Екологи також побоюються, що частина мазуту осіла на дні в районі впадання Дніпро-Бузького лиману. З настанням тепла нафтові осади можуть спливти, завдаючи додаткової шкоди екосистемам регіону. Владислав Балінський додає, що відсутність готовності до подібних викликів підкреслює критичну потребу в оперативних і злагоджених діях на рівні держави.

Нагадаємо, раніше еколог Владислав Балінський писав, що мазутні плями помітили в українській акваторії Чорного моря.

Також ми писали, хто з живих організмів постраждав найбільше від викиду мазуту.