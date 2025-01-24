Екологічна катастрофа у Чорному морі: з чим стикнулася Одещина

Катастрофа у Чорному морі — Одещина не готова боротися з мазутом
Витік мазуту з російських кораблів став серйозною загрозою для екології Одещини. За основною течією забруднення подолало понад 640 км, досягнувши північно-західного узбережжя Чорного моря.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог-журналіст Владислав Балінський.
Розповсюдження мазуту
За його словами, мазут міг з’явитися біля Одеської затоки ще в середині січня. Проте точних підтверджень на супутникових знімках не було.
"Одеська область виявилася неготовою до подібних "непередбачуваних обставин". Проблема не в тому, що запропонована УкрНЦЕМ методика розрахунку поширення плям мазуту не може описати реальний стан речей", — пише фахівець.
Подальші наслідки
Екологи також побоюються, що частина мазуту осіла на дні в районі впадання Дніпро-Бузького лиману. З настанням тепла нафтові осади можуть спливти, завдаючи додаткової шкоди екосистемам регіону. Владислав Балінський додає, що відсутність готовності до подібних викликів підкреслює критичну потребу в оперативних і злагоджених діях на рівні держави.
Нагадаємо, раніше еколог Владислав Балінський писав, що мазутні плями помітили в українській акваторії Чорного моря.
Також ми писали, хто з живих організмів постраждав найбільше від викиду мазуту.
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