В Одеській області помітили перший мазут з російських танкерів

Люди прибирають мазут з російських танкерів. Фото: росЗМІ

На узбережжі Одещини, поблизу Дунайського біосферного заповідника та Національного природного парку "Тузлівські лимани", зафіксовано значне забруднення мазутом. Шторм виніс на берег залишки нафти, яка потрапила у море після аварії танкерів у Керченській протоці.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив еколог Іван Русєв.

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Мазутне забруднення викликало занепокоєння фахівців. Наслідки цього екологічного лиха вже загрожують біорізноманіттю та екосистемам Чорного моря.

"Ось і до наших одеських берегів дісталася страшна мазутна біда Чорного моря. Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні. винесло мазут, якій вилився після аварії рашистських танкерів у Керченській протоці. Я писав, що наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що тисячі тонн мазуту, якій вилився у море, спричинять велику біду для природних екосистем Чорного моря і його біорізноманіття", — написав еколог.

Мазутні плями в Одеській області. Фото: Іван Русєв

Крім того, зоні катастрофи знайдено птаха, вкритого мазутом, проте спроби передати його на дослідження до Українського центру екології моря не увінчалися успіхом — керівництво установи відмовилося через ризики пташиного грипу.

Наслідки для екології

Також еколог додає, що ця екологічна катастрофа стала ще одним ударом по Чорному морю, яке вже постраждало від вибуху греблі Каховської ГЕС та загибелі десятків тисяч дельфінів під час війни. Адміністрація нацпарку продовжує моніторинг ситуації та обіцяє надати детальнішу інформацію про масштаби забруднення.

Нагадаємо, еколог Владислав Балінський писав, що мазутні плями помітили в українській акваторії Чорного моря.

Також ми повідомляли, що Україна, Румунія та Болгарія узгодили спільні кроки для подолання наслідків розливу мазуту в Чорному морі.