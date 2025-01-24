В Одесской области заметили первый мазут с российских танкеров

Люди убирают мазут с российских танкеров. Фото: росСМИ

На побережье Одесской области, вблизи Дунайского биосферного заповедника и Национального природного парка "Тузловские лиманы", зафиксировано значительное загрязнение мазутом. Шторм вынес на берег остатки нефти, которая попала в море после аварии танкеров в Керченском проливе.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил эколог Иван Русев.

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Мазутные пятна на юге Одесской области

Мазутное загрязнение вызвало беспокойство специалистов. Последствия этого экологического бедствия уже угрожают биоразнообразию и экосистемам Черного моря.

"Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне вынесло мазут, которой вылился после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе. Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что тысячи тонн мазута, которой вылился в море, повлекут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия", — написал эколог.

Мазутные пятна в Одесской области. Фото: Иван Русев

Кроме того, в зоне катастрофы найдена птица, покрытая мазутом, однако попытки передать ее на исследование в Украинский центр экологии моря не увенчались успехом - руководство учреждения отказалось из-за рисков птичьего гриппа.

Последствия для экологии

Также эколог добавляет, что эта экологическая катастрофа стала еще одним ударом по Черному морю, которое уже пострадало от взрыва плотины Каховской ГЭС и гибели десятков тысяч дельфинов во время войны. Администрация нацпарка продолжает мониторинг ситуации и обещает предоставить более подробную информацию о масштабах загрязнения.

Напомним, эколог Владислав Балинский писал, что мазутные пятна заметили в украинской акватории Черного моря.

Также мы сообщали, что Украина, Румыния и Болгария согласовали совместные шаги для преодоления последствий разлива мазута в Черном море.