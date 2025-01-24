Одесская прокуратура контролирует прекращение загрязнения пляжа Черноморка сточными водами

Утечка сточных вод из насосной станции. Фото: dumskaya.net

Ситуацией с выбросом сточных вод в Черноморке заинтересовалась прокуратура. Взятые анализы показали опасные вещества в Черном море рядом с городским пляжем. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

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Загрязнение моря

Как удалось установить во время расследования, сброс неочищенных сточных вод производится с неработающей канализационно-насосной станции "Черноморка-2". Она была отключена от электроэнергии еще в 2021 году. Специалисты государственной экологической инспекции Юго-Западного округа во время проверки отобрали пробы воды из ливневого коллектора и Черного моря. В полученных результатах обнаружены загрязняющие вещества во внутренних водах возле пляжа "Черноморка". Среди которых – железо общее, азот аммонийный, БСК5, нитраты, нитриты, фосфаты, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, ХПК.

Какое наказание

Полицейские под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города сейчас осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 243 УК Украины (Загрязнение моря). Эта статья предусматривает штраф от трехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас решаются вопросы о принятии мер реагирования для устранения нарушений требований экологического законодательства.

Напомним, что сейчас Одесса страдает от мазута, который принесло течением из Крыма.

Также, мы писали, что появились новые подробности утечки мазута, а именно с российского танкера "Волгонефть-212".