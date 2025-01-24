Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Загрязнение Черного моря — пляж одесской Черноморки опасен arrow

Загрязнение Черного моря — пляж одесской Черноморки опасен

24 января 2025 17:29
Рвачова Анастасия - редактор
Одесская прокуратура контролирует прекращение загрязнения пляжа Черноморка сточными водами
Утечка сточных вод из насосной станции. Фото: dumskaya.net
Рвачова Анастасия - редактор

Ситуацией с выбросом сточных вод в Черноморке заинтересовалась прокуратура. Взятые анализы показали опасные вещества в Черном море рядом с городским пляжем. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Загрязнение моря

Как удалось установить во время расследования, сброс неочищенных сточных вод производится с неработающей канализационно-насосной станции "Черноморка-2". Она была отключена от электроэнергии еще в 2021 году. Специалисты государственной экологической инспекции Юго-Западного округа во время проверки отобрали пробы воды из ливневого коллектора и Черного моря. В полученных результатах обнаружены загрязняющие вещества во внутренних водах возле пляжа "Черноморка". Среди которых – железо общее, азот аммонийный, БСК5, нитраты, нитриты, фосфаты, нефтепродукты, хлориды, сульфаты, ХПК.

Какое наказание

Полицейские под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры города сейчас осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 243 УК Украины (Загрязнение моря). Эта статья предусматривает штраф от трехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. Сейчас решаются вопросы о принятии мер реагирования для устранения нарушений требований экологического законодательства.

Напомним, что сейчас Одесса страдает от мазута, который принесло течением из Крыма.

Также, мы писали, что появились новые подробности утечки мазута, а именно с российского танкера "Волгонефть-212".

 

 

Одесса Черное море Одесская область прокуратура экологическая угроза Криминал море экология

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

17:35 Избиение школьницы в Киеве — полиция установила причастных

17:34 Опасность во всех областях — прогноз Укргидрометцентра на завтра

17:29 Загрязнение Черного моря — пляж одесской Черноморки опасен

17:12 На Киевщине врач ВВК брал деньги за статус "ограниченно годен"

17:00 Деньги украинцев попадут под лимиты — что изменится с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:58 Рынок труда изменится – популярные профессии через 5 лет

16:56 Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожье

16:55 Дорогой город — что происходит с ценами на квартиры в Черновцах

16:34 Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

16:31 Трамп обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковой ракеты

Срочная новость

17:35 Избиение школьницы в Киеве — полиция установила причастных

17:34 Опасность во всех областях — прогноз Укргидрометцентра на завтра

17:29 Загрязнение Черного моря — пляж одесской Черноморки опасен

17:12 На Киевщине врач ВВК брал деньги за статус "ограниченно годен"

17:00 Деньги украинцев попадут под лимиты — что изменится с 1 февраля

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

16:58 Рынок труда изменится – популярные профессии через 5 лет

16:56 Полиция показала видео в первые минуты после атаки РФ Запорожье

16:55 Дорогой город — что происходит с ценами на квартиры в Черновцах

16:34 Зеленский отметил разведчиков государственными наградами

16:31 Трамп обвинил Россию в краже чертежей гиперзвуковой ракеты

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Text

21:40 Не только пехота — в "Азове" ответили, кого не хватает в ВСУ

Text

17:45 Рютте признал, что Украина защищает все НАТО — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Когда закончится активная фаза войны — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

16 января 2025

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать