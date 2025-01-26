На тротуары и дороги в Одессе выделили 100 миллионов грн

В Одессе потратят 100 миллионов на дороги и тротуары
Одесский горсовет выделит 100 миллионов гривен на ремонт дорог и тротуаров в 2025 году. Однако используют их только на завершение проектов, начатых в прошлом году.
Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Олег Бахмутов.
На что потратят деньги
Планируют продолжить ремонт на Овидиопольской дуге, что уже будет стоить 92 миллиона гривен. Кроме того, собираются завершить работы на участке Балтская-Коришковского, однако для этого необходимо 27 миллионов, говорят в профильном комитете. Также выбираются сделать пандусы на улицах Торговой и Пастера.
"Относительно тротуаров: у нас еще есть средства на текущий ремонт, и мы планируем в этом году несколько вещей сделать с департаментом транспорта. Например, остановки. И, имея опыт, мы сделаем эти остановки с подходами, чтобы люди с инвалидностью могли заходить", — говорит Олег Бахмутов.
Остановочные комплексы в Одессе
Еще чиновники собираются соорудить остановки общественного транспорта в Высоком переулке, на улице Паустовского и на Среднефонтанской возле Приморской райадминистрации. На некоторых проектах деньги придется экономить, добавляют в горсовете.
"Также по программе "Равенства" был разработан проект улицы Героев Крут 12, это тоже мы внесли. То есть мы уменьшили финансирование на Житомирскую и Балтскую, чтобы закончить эти проекты", — добавляет Олег Бахмутов.
Напомним, недавно мы писали о подорожании на 3 миллиона строительства водопровода в Сухом Лимане, а также о выделении 21 миллиона гривен на обустройство инклюзивного пляжа в Одессе.
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