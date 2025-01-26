На тротуары и дороги в Одессе выделили 100 миллионов грн

Мужчины латают дорогу. Фото иллюстративное: УНИАН

Одесский горсовет выделит 100 миллионов гривен на ремонт дорог и тротуаров в 2025 году. Однако используют их только на завершение проектов, начатых в прошлом году.

Об этом сообщил начальник управления дорожного хозяйства Олег Бахмутов.

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Планируют продолжить ремонт на Овидиопольской дуге, что уже будет стоить 92 миллиона гривен. Кроме того, собираются завершить работы на участке Балтская-Коришковского, однако для этого необходимо 27 миллионов, говорят в профильном комитете. Также выбираются сделать пандусы на улицах Торговой и Пастера.

"Относительно тротуаров: у нас еще есть средства на текущий ремонт, и мы планируем в этом году несколько вещей сделать с департаментом транспорта. Например, остановки. И, имея опыт, мы сделаем эти остановки с подходами, чтобы люди с инвалидностью могли заходить", — говорит Олег Бахмутов.

Остановочные комплексы в Одессе

Еще чиновники собираются соорудить остановки общественного транспорта в Высоком переулке, на улице Паустовского и на Среднефонтанской возле Приморской райадминистрации. На некоторых проектах деньги придется экономить, добавляют в горсовете.

"Также по программе "Равенства" был разработан проект улицы Героев Крут 12, это тоже мы внесли. То есть мы уменьшили финансирование на Житомирскую и Балтскую, чтобы закончить эти проекты", — добавляет Олег Бахмутов.

Напомним, недавно мы писали о подорожании на 3 миллиона строительства водопровода в Сухом Лимане, а также о выделении 21 миллиона гривен на обустройство инклюзивного пляжа в Одессе.