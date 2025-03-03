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Одесса в лидерах по количеству памятников Пушкину

3 марта 2025 13:00
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Сколько памятников Пушкину осталось в Одессе
Пушкин, памятник. Фото иллюстративное: Антикор
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Активисты подсчитали, что в Одессе осталось больше всего памятников и досок поэту Пушкину, которые еще не демонтировали. Кроме того, деколонизаторы создали список таких объектов по всей Украине.

Об этом сообщает "Деколонизация. Украина".

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В Одессе находятся 6 памятников и досок в память Александру Пушкину. Кроме того, еще по одному такому объекту активисты обнаружили в Татарбунарах и Болграде. Члены ОО "Деколонизация. Украина" также составили карту таких сооружений по Украине

Одесса в лидерах по количеству памятников Пушкину - фото 1
Карта памятников Пушкину. Фото% Деколонизация. Украина

Полный список объектов

  • м. Киев — 1 (улица Константиновская, бюст на фасаде дома)
  • м. Киев — 2 (Януша Корчака, 60, барельеф с его изображением)
  • м. Киев — 3 (Метро Университет. Закрыто, а не демонтировано)
  • м. Одесса — 6 объектов в городе
  • м. Берестин
  • м. Каменка (Черкасская область)
  • м. Болград
  • м. Татарбунары

Оккупированные территории:

  • м. Донецк (4шт)
  • м. Луганск
  • м. Мариуполь
  • м. Скадовск
  • м. Геническ
  • м. Каховка
  • м. Бердянск
  • м. Севастополь
  • м. Симферополь
  • м. Ялта

Напомним, недавно мы писали об очередном переименовании улицы в Одессе. А также о том, как горожане вспоминали погибших.

Одесса памятник архитектуры декоммунизация активисты Новости Одессы
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