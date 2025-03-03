Сколько памятников Пушкину осталось в Одессе

Пушкин, памятник. Фото иллюстративное: Антикор

Активисты подсчитали, что в Одессе осталось больше всего памятников и досок поэту Пушкину, которые еще не демонтировали. Кроме того, деколонизаторы создали список таких объектов по всей Украине.

Об этом сообщает "Деколонизация. Украина".

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Памятники Пушкину

В Одессе находятся 6 памятников и досок в память Александру Пушкину. Кроме того, еще по одному такому объекту активисты обнаружили в Татарбунарах и Болграде. Члены ОО "Деколонизация. Украина" также составили карту таких сооружений по Украине

Карта памятников Пушкину. Фото% Деколонизация. Украина

Полный список объектов

м. Киев — 1 (улица Константиновская, бюст на фасаде дома)

м. Киев — 2 (Януша Корчака, 60, барельеф с его изображением)

м. Киев — 3 (Метро Университет. Закрыто, а не демонтировано)

м. Одесса — 6 объектов в городе

м. Берестин

м. Каменка (Черкасская область)

м. Болград

м. Татарбунары

Оккупированные территории:

м. Донецк (4шт)

м. Луганск

м. Мариуполь

м. Скадовск

м. Геническ

м. Каховка

м. Бердянск

м. Севастополь

м. Симферополь

м. Ялта

Напомним, недавно мы писали об очередном переименовании улицы в Одессе. А также о том, как горожане вспоминали погибших.