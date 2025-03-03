Сколько памятников Пушкину осталось в Одессе

Одесса в лидерах по количеству памятников Пушкину
Активисты подсчитали, что в Одессе осталось больше всего памятников и досок поэту Пушкину, которые еще не демонтировали. Кроме того, деколонизаторы создали список таких объектов по всей Украине.
Об этом сообщает "Деколонизация. Украина".
Памятники Пушкину
В Одессе находятся 6 памятников и досок в память Александру Пушкину. Кроме того, еще по одному такому объекту активисты обнаружили в Татарбунарах и Болграде. Члены ОО "Деколонизация. Украина" также составили карту таких сооружений по Украине
Полный список объектов
- м. Киев — 1 (улица Константиновская, бюст на фасаде дома)
- м. Киев — 2 (Януша Корчака, 60, барельеф с его изображением)
- м. Киев — 3 (Метро Университет. Закрыто, а не демонтировано)
- м. Одесса — 6 объектов в городе
- м. Берестин
- м. Каменка (Черкасская область)
- м. Болград
- м. Татарбунары
Оккупированные территории:
- м. Донецк (4шт)
- м. Луганск
- м. Мариуполь
- м. Скадовск
- м. Геническ
- м. Каховка
- м. Бердянск
- м. Севастополь
- м. Симферополь
- м. Ялта
Напомним, недавно мы писали об очередном переименовании улицы в Одессе. А также о том, как горожане вспоминали погибших.
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