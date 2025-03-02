Вулиця Орловська в Одесі названа на честь астронома

Вказівник з назвами вулиць. Фото: Новини.LIVE

В Одесі перейменували одну з вулиць на честь видатного астронома. Олександра Якович Орлов свого часу зробив вагомий внесок у світову науку, пов'язаний із цим містом і залишив після себе неоціненний спадок.

Про це у неділю, 2 березня, повідомили в Одеській міській раді.

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Астроном Олександра Якович Орлов. Фото: ОМР

Вулицю Орловську перейменували в Орлова

Вулиця Орловська, розташована в приватному секторі у Пересипському районі Одеси, тепер офіційно названа на честь Олександра Яковича Орлова (1880–1954) – видатного українського астронома, геофізика та одного із засновників геодинаміки.

Вулиця Орлова. Фото: скриншот з google/maps

Чим відомий Орлов

Орлов був директором Одеської обсерваторії, а також працював у провідних наукових закладах України та Європи. Його внесок у дослідження земного тяжіння, руху полюсів Землі та механіки небесних тіл отримав визнання серед наукової спільноти.

Олександр Орлов і Одеса

Після навчання в Одеському університеті він стажувався у Парижі, Швеції та Німеччині, вивчаючи небесну механіку та сейсмологію. У 1913 році очолив Одеську обсерваторію, де заснував астрономічний гурток, що виховав цілу плеяду видатних учених, серед яких Георгій Гамов і Валентин Глушко.

Під керівництвом Орлова в Україні проводилися масштабні гравіметричні дослідження, а в 1944 році він став першим директором Головної астрономічної обсерваторії АН УРСР під Києвом. На честь вченого названо малу планету № 2724 ORLOV та кратер на зворотному боці Місяця.

Нагадаємо, письменник Андрій Любка вважає, що міф про мультикультурність Одеси потребує переосмислення. Також ми писали, що в Одесі місцеві активісти вимагають зафарбувати стінописи в готелі у центрі міста.