Андрій Любка про міф мультикультурної Одеси

Мітингувальник проти знесення пам'ятників в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса давно має репутацію багатонаціонального міста. Проте деякі дослідники вважають це міфом, вказуючи на однобокість сучасної культурної картини. Зокрема, на домінацію саме російського сегмента.

Про це в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів відомий український письменник Андрій Любка.

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Одеса мультикультурна

Андрій Любка вважає, що міф про мультикультурність Одеси потребує переосмислення. Адже замість декількох мов у місті в основному чути одну — російську.

"Ми звикли сприймати Одесу як місто багатьох культур, але чи справді це так? Якщо місто є мультикультурним, то його вулицями має лунати п’ять чи сім мов, а не лише одна — російська", — зауважив Любка.

Він наголосив, що історично Одеса була важливим центром формування національної ідентичності багатьох народів. Письменник каже, що саме тут зароджувалася ідея незалежності Греції, тут створювалися плани відродження Болгарії, звідси почалася боротьба за Ізраїль.

"Це місто експортувало ідею свободи, незалежності. Проте сьогодні ми чомусь не чуємо на вулицях болгарську, албанську чи грецьку мову", — зазначив Андрій Любка.

Збереження пам'яті про представників різних етнічних спільнот

На його думку, відновлення справжньої мультикультурності Одеси можливе лише через збереження пам’яті про представників різних етнічних спільнот, які творили це місто.

"Потрібно не просто говорити про різноманіття, а підтримувати його — встановлювати пам’ятники болгарським, грецьким, єврейським діячам, розвивати культурні проєкти, які відображатимуть справжню багатоманітність", — підсумував письменник.

Нагадаємо, в Одесі місцеві активісти вимагають зафарбувати стінописи в готелі у центрі міста. Також нещодавно ми писали про знесення пам'ятника офіцеру НКВС у Миколаєві.