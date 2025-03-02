Андрей Любка о мифе мультикультурной Одессы

Митингующий против сноса памятников в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

У Одессы давно репутация многонационального города. Однако некоторые исследователи считают это мифом, указывая на однобокость современной культурной картины. В частности, на доминацию именно российского сегмента.

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал известный украинский писатель Андрей Любка.

Читайте также:

Одесса мультикультурная

Андрей Любка считает, что миф о мультикультурности Одессы требует переосмысления. Ведь вместо нескольких языков, в городе в основном слышен один — русский.

"Мы привыкли воспринимать Одессу как город многих культур, но действительно ли это так? Если город является мультикультурным, то на его улицах должно звучать пять или семь языков, а не только один — русский", — отметил Любка.

Он отметил, что исторически Одесса была важным центром формирования национальной идентичности многих народов. Писатель говорит, что именно здесь зарождалась идея независимости Греции, здесь создавались планы возрождения Болгарии, отсюда началась борьба за Израиль.

"Этот город экспортировал идею свободы, независимости. Однако сегодня мы почему-то не слышим на улицах болгарский, албанский или греческий язык", — отметил Андрей Любка.

Сохранение памяти о представителях различных этнических сообществ

По его мнению, восстановление настоящей мультикультурности Одессы возможно только через сохранение памяти о представителях различных этнических сообществ, которые создавали этот город.

"Нужно не просто говорить о многообразии, а поддерживать его — устанавливать памятники болгарским, греческим, еврейским деятелям, развивать культурные проекты, которые будут отражать настоящее многообразие", — подытожил писатель.

Напомним, в Одессе местные активисты требуют закрасить стенописи в гостинице в центре города. Также недавно мы писали о сносе памятника офицеру НКВД в Николаеве.