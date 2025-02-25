Демонтаж памятника в Николаеве

Буквы и звезда, снятые с постамента. Фото: Деколонизация. Украина

В Николаеве продолжается деколонизация города. На этот раз активисты демонтировали главный памятник кадровому офицеру НКВД Виктору Лягину.

Об этом сообщают активисты движения "Деколонизация. Украина".

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Демонтаж памятника и дальнейшие планы

Активисты сняли бюст офицера НКВД с постамента и убрали некоторые русскоязычные надписи и советскую звезду, которые были на пьедестале. Кроме того, вскоре в Николаеве планируют демонтировать памятники "Борцам за власть Советов", революционеру Алексею Гмыреву, адмиралу Степану Макарову и советский танк времен Второй мировой.

"Ждем демонтаж памятников "Борцам за власть Советов", Гмыреву и адмиралу Макарову и советского танка", — говорится в сообщении.

Памятник до демонтажа. Фото: Деколонизация. Украина

Постамент уже без бюста. Фото: Деколонизация. Украина

Кто такой Виктор Лягин

Во время Второй мировой войны Виктор Лягин возглавлял подпольную антифашистскую группу "Николаевский центр". Она осуществила ряд диверсий, нанеся немецкой армии большие потери в живой силе и технике, в частности были уничтожены аэродром, нефтебаза, склады, оборудование заводов и морские лодки. В марте 1943 года Лягин был арестован при выполнении задания, а 17 июля после допросов с пытками его расстреляли.

Напомним, недавно мы писали о демонтаже бюста Иллариону Нягу в Одесской области. А также о мавзолее Котовского.