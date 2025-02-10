Декоммунизация в Одесской области — снесли памятник

Бюст Иллариону Нягу в Новосельском. Фото: old-akkerman

Декоммунизация в деле — в Одесской области с постаментов продолжают снимать лиц, связанных коммунистической властью. В пункте Новосельское Измаильского района демонтировали памятник красному кавалеристу и товарищу Котовского — Иллариону Нягу.

Об этом сообщил канал "Деколонизация. Украина".

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Каменный бюст командиру одного из полков бригады Григория Котовского Иллариону Нягу демонтировали сегодня утром. С помощью погрузчика коммунальщики сняли монумент с пьедестала и перевезли его на местный склад.

Кто такой Илларион Нягу

Илларион Нягу был деятелем Гражданской войны, кавалеристом, и товарищем Григория Котовского. Принимал участие в Хотинском восстании в 1919-м, погиб через год на Волыни. Кроме того, был награжден орденом Красного Знамени, а в широких кругах стал известным благодаря ленте "Ожидайте нас на рассвете" 1963-го года.

Напомним, недавно мы писали о Мавзолее Котовского. А также об отказе сносить памятник советской комсомолке.