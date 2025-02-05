Мавзолей Котовского декоммунизируют в Подольске

Мавзолей Котовского в Подольске. Фото: ssr (talk)

Как выяснилось, мавзолей Григория Котовского в Одесской области до сих пор имеет статус памятника архитектуры. Это стало известно благодаря ответу на запрос активистов в Подольский городской совет.

Об этом сообщает общественная организация Деколонизация Украина.

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Демонтаж мавзолея и перезахоронение Котовского

Активисты направили запрос к местной власти, которые подтвердили, что архитектурное сооружение до сих пор является памятником. В свою очередь это побудило Подольский городской совет направить пакет документов в Минкульт по выводу Мавзолея Котовского из соответствующего реестра. После этого планируют наконец провести перезахоронение советского революционера. Добавим, демонтировать сам мавзолей Котовского в ходе декоммунизации начали еще в 2018, хотя и до этого сооружение находилось в аварийном состоянии. Сейчас активисты ожидают решения Минкульта.

Напомню, недавно мы писали о требовании одесских активистов по демонтажу мемориальной доски. Также мы писали о сносе памятника подводникам РФ.