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Мавзолей Котовского до сих пор является памятником архитектуры

5 февраля 2025 20:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Мавзолей Котовского декоммунизируют в Подольске
Мавзолей Котовского в Подольске. Фото: ssr (talk)
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Как выяснилось, мавзолей Григория Котовского в Одесской области до сих пор имеет статус памятника архитектуры. Это стало известно благодаря ответу на запрос активистов в Подольский городской совет.

Об этом сообщает общественная организация Деколонизация Украина.

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Демонтаж мавзолея и перезахоронение Котовского

Активисты направили запрос к местной власти, которые подтвердили, что архитектурное сооружение до сих пор является памятником. В свою очередь это побудило Подольский городской совет направить пакет документов в Минкульт по выводу Мавзолея Котовского из соответствующего реестра. После этого планируют наконец провести перезахоронение советского революционера. Добавим, демонтировать сам мавзолей Котовского в ходе декоммунизации начали еще в 2018, хотя и до этого сооружение находилось в аварийном состоянии. Сейчас активисты ожидают решения Минкульта.

Напомню, недавно мы писали о требовании одесских активистов по демонтажу мемориальной доски. Также мы писали о сносе памятника подводникам РФ.

Одесса памятник архитектуры Одесская область декоммунизация Новости Одессы
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