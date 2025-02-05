Мавзолей Котовского декоммунизируют в Подольске

Мавзолей Котовского до сих пор является памятником архитектуры
Как выяснилось, мавзолей Григория Котовского в Одесской области до сих пор имеет статус памятника архитектуры. Это стало известно благодаря ответу на запрос активистов в Подольский городской совет.
Об этом сообщает общественная организация Деколонизация Украина.
Демонтаж мавзолея и перезахоронение Котовского
Активисты направили запрос к местной власти, которые подтвердили, что архитектурное сооружение до сих пор является памятником. В свою очередь это побудило Подольский городской совет направить пакет документов в Минкульт по выводу Мавзолея Котовского из соответствующего реестра. После этого планируют наконец провести перезахоронение советского революционера. Добавим, демонтировать сам мавзолей Котовского в ходе декоммунизации начали еще в 2018, хотя и до этого сооружение находилось в аварийном состоянии. Сейчас активисты ожидают решения Минкульта.
Напомню, недавно мы писали о требовании одесских активистов по демонтажу мемориальной доски. Также мы писали о сносе памятника подводникам РФ.
Читайте Новини.LIVE!