В Одесі досі стоїть пам'ятник російським підводникам

Пам'ятний знак на честь екіпажу підводного човна "Курськ" в Одесі. Фото: Деколонізація.Україна

На території Свято-Архангело-Михайлівського жіночого монастиря в Одесі досі розташована кам'яна плита на честь загиблих моряків російського підводного човна "Курськ". Вирішувати долю пам'ятника має керівництво релігійної установи.

Про це йдеться у відповіді департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради на запит громадської організації "Деколонізація. Україна".

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Відповідь департаменту. Фото: Деколонізація.Україна

Що говорять у мерії

У департаменті заявили, що пам'ятник ніколи не приймався й не перебуває на балансі міста. Відповідно, установа звернулася з листом до настоятельки монастиря Серафіми Шевчик з проханням розглянути питання щодо усунення монумента.

Що говорять у монастирі

Керівниця монастиря раніше заявляла, що не підтримує демонтаж пам'ятника. Вона нагадала, що серед загиблих були уродженці Одещини, і їхні батьки приїздили покласти квіти до монумента. Також Серафима Шевчик вважає, що підводники загинули з провини президента РФ Володимира Путіна.

"Диктатор, який змінив тоді демократа Б. Єльцина, не допустив до порятунку "Курська" міжнародні рятівні команди, хоча знав, що моряки в такому разі приречені. А журналістові на питання, "что с лодкой", відповів, не моргнувши очима: "она утонула", — говорить вона.

Зазначимо, що за законом пам'ятники, які вихваляють військових держави-агресора, мають бути демонтовані.

Що відомо про човен

Атомний підводний човен російського флоту "Курськ" затонув 12 серпня 2000 року у Баренцовому морі. Загинули 118 членів екіпажу, серед них двоє вихідців з Одещини — капітан-лейтенант Дмитро Рєпніков з Ізмаїлу та старший лейтенант Олексій Іванов-Павлов з Кілії. Причини аварії досі достеменно невідомі. Влада РФ тривалий час замовчувала ситуацію з "Курськом", а моряків не поспішали рятувати. Володимир Путін під час аварії поїхав відпочивати на Чорне море.

Пам'ятну плиту в одеському монастирі встановили у 2005 році з ініціативи Асоціації моряків-підводників імені Маринеска.

Нагадаємо, депутат Одеської міської ради вважає, що пам'ятник Висоцькому у місті — не те, що треба було зносити у першу чергу. Також ми розповідали, що на Миколаївщині приберуть конструкцію Вічного вогню.