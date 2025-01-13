Чи треба було зносити пам'ятник Висоцькому в Одесі

Міг би ще постояти — депутат про пам'ятник Висоцькому в Одесі
Радянський співак і поет Володимир Висоцький був "нейтральною особистістю" й не тим, з кого треба починати демонтаж пам'ятників в Одесі. Але й шкодувати за знесеним монументом не варто.
Про це заявив депутат Одеської міськради Петро Обухов.
Що сказав депутат
Політик зауважив, що Володимир Висоцький не проповідував російську імперіалістичну ідеологію. Він не був одеситом, але працював у місті — зокрема, знімався у фільмах Кіри Муратової.
"Особистість, на мій погляд, нейтральна, це точно першочергово, кого треба було прибирати. Але вже прибрали й прибрали", — зазначив депутат.
Пристрасті за Висоцьким
Зазначимо, що у неділю, 12 січня, біля будівлі Одеської мерії пройшов пікет проти демонтажу пам'ятника Висоцькому. В акції взяли участь шестеро людей, зокрема, одеський журналіст Леонід Штекель. Раніше він вже організовував вуличні акції проти знесення монументів у місті.
Нагадаємо, пам'ятник Висоцькому демонтували в останній день минулого року. Монумент передали Одеській кіностудії. На підприємстві зазначили, що змонтують його знову — вже на своїй території.
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