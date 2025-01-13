Чи треба було зносити пам'ятник Висоцькому в Одесі

Одеський депутат прокоментував демонтаж пам'ятника Висоцькому. Фото: zruchno.travel

Радянський співак і поет Володимир Висоцький був "нейтральною особистістю" й не тим, з кого треба починати демонтаж пам'ятників в Одесі. Але й шкодувати за знесеним монументом не варто.

Про це заявив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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Що сказав депутат

Політик зауважив, що Володимир Висоцький не проповідував російську імперіалістичну ідеологію. Він не був одеситом, але працював у місті — зокрема, знімався у фільмах Кіри Муратової.

"Особистість, на мій погляд, нейтральна, це точно першочергово, кого треба було прибирати. Але вже прибрали й прибрали", — зазначив депутат.

Пристрасті за Висоцьким

Зазначимо, що у неділю, 12 січня, біля будівлі Одеської мерії пройшов пікет проти демонтажу пам'ятника Висоцькому. В акції взяли участь шестеро людей, зокрема, одеський журналіст Леонід Штекель. Раніше він вже організовував вуличні акції проти знесення монументів у місті.

Нагадаємо, пам'ятник Висоцькому демонтували в останній день минулого року. Монумент передали Одеській кіностудії. На підприємстві зазначили, що змонтують його знову — вже на своїй території.