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Міг би ще постояти — депутат про пам'ятник Висоцькому в Одесі

13 січня 2025 14:03
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи треба було зносити пам'ятник Висоцькому в Одесі
Одеський депутат прокоментував демонтаж пам'ятника Висоцькому. Фото: zruchno.travel
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Радянський співак і поет Володимир Висоцький був "нейтральною особистістю" й не тим, з кого треба починати демонтаж пам'ятників в Одесі. Але й шкодувати за знесеним монументом не варто.

Про це заявив депутат Одеської міськради Петро Обухов.

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Що сказав депутат

Політик зауважив, що Володимир Висоцький не проповідував російську імперіалістичну ідеологію. Він не був одеситом, але працював у місті — зокрема, знімався у фільмах Кіри Муратової.

"Особистість, на мій погляд, нейтральна, це точно першочергово, кого треба було прибирати. Але вже прибрали й прибрали", — зазначив депутат. 

Пристрасті за Висоцьким

Зазначимо, що у неділю, 12 січня, біля будівлі Одеської мерії пройшов пікет проти демонтажу пам'ятника Висоцькому. В акції взяли участь шестеро людей, зокрема, одеський журналіст Леонід Штекель. Раніше він вже організовував вуличні акції проти знесення монументів у місті.

Нагадаємо, пам'ятник Висоцькому демонтували в останній день минулого року. Монумент передали Одеській кіностудії. На підприємстві зазначили, що змонтують його знову — вже на своїй території.

Одеса протести акція пам'ятник місцеві депутати Новини Одеси

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