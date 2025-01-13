Надо ли было сносить памятник Высоцкому в Одессе

Мог бы еще постоять — депутат о памятнике Высоцкому в Одессе
Советский певец и поэт Владимир Высоцкий был "нейтральной личностью" и не тем, с кого надо начинать демонтаж памятников в Одессе. Но и сожалеть о снесенном монументе не стоит.
Об этом заявил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.
Что сказал депутат
Политик отметил, что Владимир Высоцкий не проповедовал российскую империалистическую идеологию. Он не был одесситом, но работал в городе — в частности, снимался в фильмах Киры Муратовой.
"Личность, на мой взгляд, нейтральная, это точно в первую очередь, кого надо было убирать. Но уже убрали и убрали", — отметил депутат.
Страсти по Высоцкому
Отметим, что в воскресенье, 12 января, у здания Одесской мэрии прошел пикет против демонтажа памятника Высоцкому. В акции приняли участие шесть человек, в частности, одесский журналист Леонид Штекель. Ранее он уже организовывал уличные акции против сноса монументов в городе.
Напомним, памятник Высоцкому демонтировали в последний день прошлого года. Монумент передали Одесской киностудии. На предприятии отметили, что смонтируют его снова — уже на своей территории.
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