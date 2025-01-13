Надо ли было сносить памятник Высоцкому в Одессе

Одесский депутат прокомментировал демонтаж памятника Высоцкому. Фото: zruchno.travel

Советский певец и поэт Владимир Высоцкий был "нейтральной личностью" и не тем, с кого надо начинать демонтаж памятников в Одессе. Но и сожалеть о снесенном монументе не стоит.

Об этом заявил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.

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Политик отметил, что Владимир Высоцкий не проповедовал российскую империалистическую идеологию. Он не был одесситом, но работал в городе — в частности, снимался в фильмах Киры Муратовой.

"Личность, на мой взгляд, нейтральная, это точно в первую очередь, кого надо было убирать. Но уже убрали и убрали", — отметил депутат.

Страсти по Высоцкому

Отметим, что в воскресенье, 12 января, у здания Одесской мэрии прошел пикет против демонтажа памятника Высоцкому. В акции приняли участие шесть человек, в частности, одесский журналист Леонид Штекель. Ранее он уже организовывал уличные акции против сноса монументов в городе.

Напомним, памятник Высоцкому демонтировали в последний день прошлого года. Монумент передали Одесской киностудии. На предприятии отметили, что смонтируют его снова — уже на своей территории.