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Без Вічного вогню — на Миколаївщині декомунізують пам'ятники

9 січня 2025 10:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Південноукраїнську приберуть Вічний вогонь
У Південноукраїнську приберуть конструкцію Вічного вогню. Фото: Шукач
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У місті Південноукраїнськ у Миколаївській області планують демонтувати три пам'ятники радянської доби. Два з них присвячені подіям Другої світової війни.

Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради.

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Що знесуть

Згідно з документом, демонтажу підлягають: 

  • конструкція "Вічний вогонь" біля стели Меморіального комплексу Захисників України, виконана у вигляді п'ятикутної зірки;
  • пам'ятний знак "1941-1945" на бульварі Мрій;
  • пам'ятник радянському фізику Ігорю Курчатову на бульварі Мрій.

Крім того, декілька монументів у місті змінять свій вигляд. З двох пам'ятних знаків на честь загиблих учасників Другої світової війни приберуть п'ятикутні зірки, на знаку у сквері Перемоги зашліфують слова про "радянський народ", а текст на пам'ятниках "афганцям" і "чорнобильцям" перекладуть українською. 

Зазначимо, що рішення має схвалити міська рада на найближчій сесії.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники. Також ми писали, що начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заперечив можливість перегляду рішення про перейменування вулиць та демонтаж монументів.

знесення Друга світова війна декомунізація Миколаївська область пам'ятник

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