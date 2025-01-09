У Південноукраїнську приберуть Вічний вогонь

У Південноукраїнську приберуть конструкцію Вічного вогню. Фото: Шукач

У місті Південноукраїнськ у Миколаївській області планують демонтувати три пам'ятники радянської доби. Два з них присвячені подіям Другої світової війни.

Про це йдеться у проєкті рішення, опублікованому на сайті міської ради.

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Що знесуть

Згідно з документом, демонтажу підлягають:

конструкція "Вічний вогонь" біля стели Меморіального комплексу Захисників України, виконана у вигляді п'ятикутної зірки;

пам'ятний знак "1941-1945" на бульварі Мрій;

пам'ятник радянському фізику Ігорю Курчатову на бульварі Мрій.

Крім того, декілька монументів у місті змінять свій вигляд. З двох пам'ятних знаків на честь загиблих учасників Другої світової війни приберуть п'ятикутні зірки, на знаку у сквері Перемоги зашліфують слова про "радянський народ", а текст на пам'ятниках "афганцям" і "чорнобильцям" перекладуть українською.

Зазначимо, що рішення має схвалити міська рада на найближчій сесії.

Нагадаємо, наприкінці минулого року у Миколаєві знесли одразу три радянських пам'ятники. Також ми писали, що начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заперечив можливість перегляду рішення про перейменування вулиць та демонтаж монументів.