В Южноукраинске уберут Вечный огонь

В Южноукраинске уберут конструкцию Вечного огня. Фото: Шукач

В городе Южноукраинск в Николаевской области планируют демонтировать три памятника советской эпохи. Два из них посвящены событиям Второй мировой войны.

Об этом говорится в проекте решения, опубликованном на сайте городского совета.

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Что снесут

Согласно документу, демонтажу подлежат:

конструкция "Вечный огонь" возле стелы Мемориального комплекса Защитников Украины, выполненная в виде пятиконечной звезды;

памятный знак "1941-1945" на бульваре Грез;

памятник советскому физику Игорю Курчатову на бульваре Грез.

Кроме того, несколько монументов в городе изменят свой облик. С двух памятных знаков в честь погибших участников Второй мировой войны уберут пятиконечные звезды, на знаке в сквере Победы зашлифуют слова о "советском народе", а текст на памятниках "афганцам" и "чернобыльцам" переведут на украинский.

Отметим, что решение должен одобрить городской совет на ближайшей сессии.

Напомним, в конце прошлого года в Николаеве снесли сразу три советских памятника. Также мы писали, что начальник Одесской ОГА Олег Кипер отрицал возможность пересмотра решения о переименовании улиц и демонтаже монументов.