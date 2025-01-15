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Памятник подводникам РФ в Одессе — мэрия не будет сносить

15 января 2025 10:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе до сих пор стоит памятник российским подводникам
Памятный знак в честь экипажа подводной лодки "Курск" в Одессе. Фото: Деколонизация.Украина
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе до сих пор расположена каменная плита в честь погибших моряков российской подводной лодки "Курск". Решать судьбу памятника должно руководство религиозного учреждения.

Об этом говорится в ответе департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета на запрос общественной организации "Деколонизация. Украина".

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Ответ департамента. Фото: Деколонизация.Украина

Что говорят в мэрии

В департаменте заявили, что памятник никогда не принимался и не находится на балансе города. Соответственно, учреждение обратилось с письмом к настоятельнице монастыря Серафиме Шевчик с просьбой рассмотреть вопрос об устранении монумента.

Что говорят в монастыре

Руководительница монастыря ранее заявляла, что не поддерживает демонтаж памятника. Она напомнила, что среди погибших были уроженцы Одесской области, и их родители приезжали возложить цветы к монументу. Также Серафима Шевчик считает, что подводники погибли по вине президента РФ Владимира Путина.

"Диктатор, сменивший тогда демократа Б. Ельцина, не допустил к спасению "Курска" международные спасательные команды, хотя знал, что моряки в таком случае обречены. А журналисту на вопрос, "что с лодкой", ответил, не моргнув глазами: "она утонула", — говорит она.

Отметим, что по закону памятники, восхваляющие военных государства-агрессора, должны быть демонтированы.

Что известно о лодке

Атомная подводная лодка российского флота "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа, среди них двое выходцев из Одесской области — капитан-лейтенант Дмитрий Репников из Измаила и старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов из Килии. Причины аварии до сих пор точно неизвестны. Власти РФ долгое время замалчивали ситуацию с "Курском", а моряков не спешили спасать. Владимир Путин во время аварии поехал отдыхать на Черное море.

Памятную плиту в одесском монастыре установили в 2005 году по инициативе Ассоциации моряков-подводников имени Маринеско.

Напомним, депутат Одесского городского совета считает, что памятник Высоцкому в городе — не то, что надо было сносить в первую очередь. Также мы рассказывали, что на Николаевщине уберут конструкцию Вечного огня.

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