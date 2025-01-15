В Одессе до сих пор стоит памятник российским подводникам

Памятник подводникам РФ в Одессе — мэрия не будет сносить
На территории Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря в Одессе до сих пор расположена каменная плита в честь погибших моряков российской подводной лодки "Курск". Решать судьбу памятника должно руководство религиозного учреждения.
Об этом говорится в ответе департамента культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции Одесского горсовета на запрос общественной организации "Деколонизация. Украина".
Что говорят в мэрии
В департаменте заявили, что памятник никогда не принимался и не находится на балансе города. Соответственно, учреждение обратилось с письмом к настоятельнице монастыря Серафиме Шевчик с просьбой рассмотреть вопрос об устранении монумента.
Что говорят в монастыре
Руководительница монастыря ранее заявляла, что не поддерживает демонтаж памятника. Она напомнила, что среди погибших были уроженцы Одесской области, и их родители приезжали возложить цветы к монументу. Также Серафима Шевчик считает, что подводники погибли по вине президента РФ Владимира Путина.
"Диктатор, сменивший тогда демократа Б. Ельцина, не допустил к спасению "Курска" международные спасательные команды, хотя знал, что моряки в таком случае обречены. А журналисту на вопрос, "что с лодкой", ответил, не моргнув глазами: "она утонула", — говорит она.
Отметим, что по закону памятники, восхваляющие военных государства-агрессора, должны быть демонтированы.
Что известно о лодке
Атомная подводная лодка российского флота "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа, среди них двое выходцев из Одесской области — капитан-лейтенант Дмитрий Репников из Измаила и старший лейтенант Алексей Иванов-Павлов из Килии. Причины аварии до сих пор точно неизвестны. Власти РФ долгое время замалчивали ситуацию с "Курском", а моряков не спешили спасать. Владимир Путин во время аварии поехал отдыхать на Черное море.
Памятную плиту в одесском монастыре установили в 2005 году по инициативе Ассоциации моряков-подводников имени Маринеско.
Напомним, депутат Одесского городского совета считает, что памятник Высоцкому в городе — не то, что надо было сносить в первую очередь. Также мы рассказывали, что на Николаевщине уберут конструкцию Вечного огня.
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