Мавзолей Котовсього декомунізують в Подольску

Мавзолей Котовсього в Подольську. Фото: ssr (talk)

Як з'ясувалося, мавзолей Григорія Котовського на Одещині досі має статус пам'ятки архітектури. Це стало відомо завдяки відповіді на запит активістів до Подільської міської ради.

Про це повідомляє громадська організація Деколонізація. Україна.

Читайте також:

Демонтаж мавзолею та перепоховання Котовського

Активісти направили запит до місцевої влади, яка підтвердила, що архітектурна споруда досі є пам'яткою. У свою чергу це спонукало Подільську міську раду направити пакет документів до Мінкульту щодо виведення Мавзолею Котовського з відповідного реєстру. Після цього планують нарешті провести перепоховання радянського революціонера. Додамо, демонтувати сам мавзолей Котовського в ході декомунізації почали ще у 2018, хоча й до цього споруда перебувала в аварійному стані. Наразі активісти очікують рішення Мінкульту.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вимогу одеських активістів щодо демонтажу меморіальної дошки. Також ми писали про знесення пам’ятника підводникам РФ.

