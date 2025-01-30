Активисты требуют демонтировать памятник возле Селекционного института

Памятник неизвестному солдату. Фото: Демьян Ганул/Telegram

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Одесситы обнаружили памятник неизвестному солдату советских времен с надписью "Вечная слава тебе, русский солдат". Активисты требуют демонтировать это сооружение в рамках декоммунизации.

Об этом сообщил Демьян Ганул в своем Telegram-канале.

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Что возмутило активистов

Памятник неизвестному солдату обнаружили местные на территории Селекционного института, в нескольких десятках метров от мемориальной доски с именами погибших во время Второй мировой войны. Возмутила активистов надпись на каменном монументе: "Неизвестному солдату, который отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Вечная слава тебе, русский солдат".

"На территории Селекционного института в Одессе размещены вот такие памятные доски "рускаму солдату". Требую немедленно демонтировать эти доски" — написал Демьян Ганул.

Напомним, недавно мы писали о том, как суд закрыл дела против активиста, который демонтировал Ленина на площади "10 апреля". А также о том, будут ли сносить памятник подводникам РФ в Одессе.