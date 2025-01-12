Суд в Одесі закрив справи проти Дем'яна Ганула

Зображення Леніна та радянська зірка в Одесі, яку демонтували активісти. Фото: Новини.LIVE

В Одесі завершилася судова епопея навколо демонтажу радянської символіки, що підпадає під закон про декомунізацію. Приморський суд міста, розглянувши три адміністративні справи, які поліція відкрила проти активістів за демонтаж макетів ордена Леніна та радянських зірок, постановив закрити їх.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі одеський активіст Дем'ян Ганул.

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Допис активіста. Фото: скриншот

Справи проти активіста закрили

Активіст розповів, що поліція Одеси намагалася перешкоджати їхнім законним діям, склавши протоколи за статтею "дрібне хуліганство".

"За три спроби нам вдалося демонтувати два макети ордена Леніна та дві радянські зірки. Однак через погане знання законів поліція вчинила опір і намагалася представити наші дії як незаконні", — зазначив Дем'ян.

Важливий прецедент

Він також повідомив, що суд закрив справи через відсутність складу злочину і додав, що таке рішення створює важливий прецедент.

"Це чудовий приклад, який можна застосувати під час майбутніх демонтажів російських маркерів в Одесі. Наші дії повністю відповідають закону, і тепер це підтверджено офіційно", — написав він.

Нагадаємо, зображення ордена Леніна на площі 10 квітня декілька разів атакували активісти. Так, у ніч на 7 вересня в Одесі активісти демонтували зображення, які розміщені з боку Аркадії. Вони пояснили свій вчинок небажанням влади прибрати російські символи з публічного простору. Ба більше, ордени уже самі відвалювалися й несли небезпеку для містян, які там прогулюються. Одеським активістам, щоб "віддерти" Леніна, знадобились тільки молоток, брус дерев'яний та лом.

Зображення з іншого боку, після численних звернень в міськраду, активісти намагалися прибрати вранці 22 вересня. Акцію зупинила поліція. Та 28 вересня активісти все ж таки закінчили справу.