Суд в Одессе закрыл дела против Демьяна Ганула

Изображение Ленина и советская звезда в Одессе, которую демонтировали активисты. Фото: Новини.LIVE

В Одессе завершилась судебная эпопея вокруг демонтажа советской символики, подпадающей под закон о декоммунизации. Приморский суд города, рассмотрев три административных дела, которые полиция открыла против активистов за демонтаж макетов ордена Ленина и советских звезд, постановил закрыть их.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале одесский активист Демьян Ганул.

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Приложение активиста. Фото: скриншот

Дела против активиста закрыли

Активист рассказал, что полиция Одессы пыталась препятствовать их законным действиям, составив протоколы по статье "мелкое хулиганство".

"За три попытки нам удалось демонтировать два макета ордена Ленина и две советские звезды. Однако из-за плохого знания законов полиция оказала сопротивление и пыталась представить наши действия как незаконные", — отметил Демьян.

Важный прецедент

Он также сообщил, что суд закрыл дела из-за отсутствия состава преступления и добавил, что такое решение создает важный прецедент.

"Это замечательный пример, который можно применить во время будущих демонтажей российских маркеров в Одессе. Наши действия полностью соответствуют закону, и теперь это подтверждено официально", — написал он.

Напомним, изображение ордена Ленина на площади 10 апреля несколько раз атаковали активисты. Так, в ночь на 7 сентября в Одессе активисты демонтировали изображения, которые размещены со стороны Аркадии. Они объяснили свой поступок нежеланием властей убрать российские символы из публичного пространства. Более того, ордена уже сами отваливались и несли опасность для прогуливающихся там горожан. Одесским активистам, чтобы "отодрать" Ленина, понадобились только молоток, брус деревянный и лом.

Изображение с другой стороны, после многочисленных обращений в горсовет, активисты пытались убрать утром 22 сентября. Акцию остановила полиция. Но 28 сентября активисты все же закончили дело.