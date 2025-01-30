Активісти вимагають демонтувати пам’ятник біля Селекційного інституту

Пам'ятник невідомому солдату. Фото: Дем'ян Ганул

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Одесити виявили пам’ятник невідомому солдату радянських часів із написом "Вічна слава тобі, Російський солдат". Активісти вимагають демонтувати цю споруду в рамках декомунізації.

Про це повідомив Дем’ян Ганул у своєму Telegram-каналі.

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Що обурило активістів

Пам’ятник невідомому солдату виявили місцеві на території Селекційного інституту, у кілька десяток метрів від меморіальної дошки з іменами загиблих під час Другої світової війни. Обурила активістів напис на кам’яному монументі: "Невідомому солдатові, який віддав життя за свободу та незалежність нашої Батьківщини. Вічна слава тобі, Російський солдат".

"На території Селекційного інституту в Одесі розміщені ось такі памʼятні дошки "рускаму солдату "Вимагаю негайно демонтувати ці дошки" — написав Дем’ян Ганул.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як суд закрив справи проти активіста, який демонтував Леніна на площі "10 квітня". А також про те чи будуть зносити пам’ятник підводникам РФ в Одесі.