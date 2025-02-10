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Мінус ще один пам'ятник — на Одещині демонтували бюст Нягу

10 лютого 2025 13:35
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Декомунізація на Одещині - знесли пам'ятник
Бюст Іларіону Нягу в Новосільському. Фото: old-akkerman
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Декомунізація на ділі — на Одещині з постаментів продовжують знімати осіб пов'язаних комуністичною владою. У пункті Новосільське Ізмаїльського району демонтували пам'ятник червоному кавалеристу та товаришу Котовського — Іларіону Нягу.

Про це повідомив канал "Деколонізація. Україна".

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Кам’яний бюст командиру одного з полків бригади Григорія Котовського Іларіону Нягу демонтували сьогодні зранку. За допомогою навантажувача комунальники зняли монумент з п’єдесталу та перевезли його до місцевого складу.

Хто такий Іларіон Нягу

Іларіон Нягу був діячем Громадянської війни, кавалеристом, та товаришем Григорія Котовського. Приймав участь у Хотинському повстанні у 1919-му, загинув через рік на Волині. Крім того, був нагороджений орденом Червоного Прапора, а у широких колах став відомим завдяки стрічці "Очікуйте нас на світанку" 1963-го року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Мавзолей Котовського. А також про відмову зносити пам’ятник радянській комсомолці
 

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