Декомунізація на Одещині - знесли пам'ятник

Бюст Іларіону Нягу в Новосільському. Фото: old-akkerman

Декомунізація на ділі — на Одещині з постаментів продовжують знімати осіб пов'язаних комуністичною владою. У пункті Новосільське Ізмаїльського району демонтували пам'ятник червоному кавалеристу та товаришу Котовського — Іларіону Нягу.

Про це повідомив канал "Деколонізація. Україна".

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Кам’яний бюст командиру одного з полків бригади Григорія Котовського Іларіону Нягу демонтували сьогодні зранку. За допомогою навантажувача комунальники зняли монумент з п’єдесталу та перевезли його до місцевого складу.

Хто такий Іларіон Нягу

Іларіон Нягу був діячем Громадянської війни, кавалеристом, та товаришем Григорія Котовського. Приймав участь у Хотинському повстанні у 1919-му, загинув через рік на Волині. Крім того, був нагороджений орденом Червоного Прапора, а у широких колах став відомим завдяки стрічці "Очікуйте нас на світанку" 1963-го року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Мавзолей Котовського. А також про відмову зносити пам’ятник радянській комсомолці.

