Демонтаж пам'ятника в Миколаєві

Літери та зірка, які зняли з постаменту. Фото: Деколонізація. Україна

У Миколаєві продовжується деколонізація міста. На цей раз активісти демонтували головний пам'ятник кадровому офіцеру НКВС Віктору Лягіну.

Про це повідомляють активісти руху "Деколонізація. Україна".

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Активісти зняли бюст офіцера НКВС з постаменту та прибрали деякі російськомовні написи та радянську зірку, які були на п'єдесталі. Крім того, невдовзі в Миколаєві планують демонтувати пам'ятники "Борцям за владу Рад", революціонеру Олексію Гмирьову, адміралу Степану Макарову та радянський танк часів Другої світової.

"Чекаємо на демонтаж пам'ятників "Борцям за владу Рад", Гмирьову та адміралу Макарову та радянського танку", — йдеться у повідомленні.

Пам'ятник до демонтажу. Фото: Деколонизація. Україна

Постамент вже без бюсту. Фото: Деколонізація. Україна

Хто такий Віктор Лягін

Під час Другої світової війни Віктор Лягін очолював підпільну антифашистську групу "Миколаївський центр". Вона здійснила ряд диверсій, завдавши німецькій армії великих втрат в живій силі та техніці, зокрема було знищено аеродром, нафтобазу, склади, обладнання заводів та морські човни. У березні 1943 року Лягін був заарештований при виконанні завдання, а 17 липня після допитів із тортурами його розстріляли.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про демонтаж бюсту Іларіону Нягу на Одещині. А також про мавзолей Котовського.