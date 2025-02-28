Активісти вимагають прибрати 2 мурали в Одесі - які

Деколонізація в Одесі — прибрати мурал Пушкіна та Катерини ІІ
В Одесі та області продовжують проводити політику декомунізації та деколонізації. На цей раз місцеві активісти вимагають прибрати мурали в готелі у центрі міста.
Про це повідомляє організація Деколонізація.Укарїна.
Що вимагають прибрати
Одеські активісти вимагають прибрати мурали із зображенням імператриці Єкатєріни ІІ та поета Олександра Пушкіна. Небайдужі містяни виявили їх у готелі Женева на вулиці Єврейській. Крім того, учасники руху "Деколонізація. Україна" запевнили, що почали юридичну роботу з ліквіданії малюнків.
"Починаємо юридичну роботу, аби прибрати цю гидоту. Одесити, може варто зайти в гості і вимагати це прибрати?", — пишуть активісти у соцмережі.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про знесеня пам'ятнику офіцеру НКВС у Миколаєві. А також про скандал через вказівники у центрі Одеси.
Читайте Новини.LIVE!