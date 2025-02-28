Активисты требуют убрать 2 мурала в Одессе - какие

Мурал с Пушкиным. Фото: Деколонизация. Украина

В Одессе и области продолжают проводить политику декоммунизации и деколонизации. На этот раз местные активисты требуют убрать муралы в гостинице в центре города.

Об этом сообщает организация Деколонизация.Укарина.

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Что требуют убрать

Одесские активисты требуют убрать муралы с изображением императрицы Екатерины II и поэта Александра Пушкина. Неравнодушные горожане обнаружили их в гостинице Женева на улице Еврейской. Также участники движения "Деколонизация. Украина" заверили, что начали юридическую работу по ликвидации рисунков.

"Начинаем юридическую работу, чтобы убрать эту гадость. Одесситы, может стоит зайти в гости и требовать это убрать?",— пишут активисты в соцсети.

Мурал с Екатериной II. Фото: Деколонизация. Украина

Напомним, недавно мы писали о сносе памятника офицеру НКВД в Николаеве. А также о скандале из-за указателей в центре Одессы.