Плакат с призывом о дерусификации, деоккупации и деколонизации. Фото иллюстративное: ukrinform.ua

В Одесской области демонтировали памятник председателю комнебеда Савченко. Такое решение приняли после обращения активистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ОО "Деколонизация. Украина".

Читайте также:

Демонтаж памятника

Глава ОО "Деколонизация. Украины" Вадим Поздняков обратился к Балтскому городскому совету с требованием о перезахоронении на кладбище могилы председателя комнебеда Савченко в селе Чернече Подольского района Одесской области.

Ответ Вадиму Позднякову. Фото: ОО "Деколонизация. Украина"

Как отметил заместитель городского головы Балты Федор Молодец, вопрос рассмотрели и поддержали в Балтском городском совете.

"Силами коммунального предприятия "Балта-благоустройство" Балтского городского совета Одесской области был ликвидирован памятник председателю комнезама Савченко, тело захоронено на кладбище села Чернече еще в 60-х годах ХХ века", — говорится в ответном письме Позднякову.

Напомним, в Одессе обнаружили памятник с надписью "Слава тебе, русский солдат!" Активисты требуют демонтировать это сооружение.

Также мы сообщали, что в Одессе демонтировали памятник советскому поэту и певцу Владимиру Высоцкому. Это произошло в конце декабря 2024 года.