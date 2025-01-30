Плакат із закликом щодо дерусифікації, деокупації та деколонізації. Фото ілюстративне: ukrinform.ua

В Одеській області демонтували пам'ятник голові комнезаму Савченку. Таке рішення ухвалили після звернення активістів.

Про це повідомили у пресслужбі ГО "Деколонізація. Україна".

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Демонтаж пам'ятника

Голова ГО "Деколонізація. України" Вадим Поздняков звернувся до Балтської міської ради з вимогою щодо перепоховання на кладовище могили голови комнезаму Савченку в селі Чернече Подільського району Одеської області.

Відповідь Вадиму Позднякову. Фото: ГО "Деколонізація. Україна"

Як зазначив заступник міського голови Балти Федір Молодець, питання розглянули та підтримали в Балтській міській раді.

"Силами комунального підприємства "Балта-благоустрій" Балтської міської ради Одеської області було ліквідовано пам'ятник голові комнезаму Савченку, тіло захоронено на кладовищі села Чернече ще в 60-х роках ХХ століття", — йдеться в листі-відповіді Позднякову.

Нагадаємо, в Одесі виявили пам'ятник із написом "Слава тобі, російський солдате!" Активісти вимагають демонтувати цю споруду.

Також ми повідомляли, що в Одесі демонтували пам'ятник радянському поету і співаку Володимиру Висоцькому. Це сталося наприкінці грудня 2024 року.