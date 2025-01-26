Деколонизация Одессы - в центре города старые названия улиц

Указатель в центре Одессы со старыми названиями улиц. Фото: Деколонизация

В рамках деколонизации в городе еще продолжается процесс переименования улиц. Но одесситы заметили, что пока не все указатели в центре города обновили.

Об этом сообщила общественная организация "Деколонизация.Украина" в своем телеграм-канале.

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На перекрестке улицы Нины Строкатой и проспекта Украинских героев до сих пор стоит указатель со старыми названиями: Бунина и Александровский проспект. Общественная организация "Деколонизация. Украина" уже направила обращение в городской совет, чтобы провели демонтаж этого сооружения.

Напомним, в этом месяце улицу Енисейскую, располагающуюся в Киевском районе Одессы, официально переименовали в честь художника и преподавателя Юрия Коваленко. Кроме того, недавно коммунальщики провели демонтаж знака со старым названием города "Южное".