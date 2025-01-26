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Все ще Буніна — в Одесі спалахнув скандал через вказівники

26 січня 2025 15:23
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Деколонізація Одеси — у центрі міста старі назви вулиць
Вказівник у центрі Одеси зі старими назвами вулиць. Фото: Деколонізація
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В рамках деколонізації в місті ще триває процес перейменування вулиць. Але одесити помітили, що поки не всі покажчики в центрі міста оновили. 

Про це повідомила суспільна організація "Деколонізація.Україна" у своєму телеграм-каналі.

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На перехресті вулиці Ніни Строкатої та проспекту Українських героїв досі стоїть покажчик зі старими назвами: Буніна та Олександрівський проспект. Суспільна організація "Деколонізація. Україна" вже направила звернення у міську раду, щоб провели демонтаж цієї споруди.

Нагадаємо, цього місяця вулицю Єнісейську, що розташовується в Київському районі Одеси, офіційно перейменували на честь художника та викладача Юрія Коваленка. Крім того, нещодавно комунальники провели демонтаж знаку зі старою назвою міста "Південне".

Одеса скандал Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування

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