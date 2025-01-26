Деколонізація Одеси — у центрі міста старі назви вулиць

Вказівник у центрі Одеси зі старими назвами вулиць. Фото: Деколонізація

В рамках деколонізації в місті ще триває процес перейменування вулиць. Але одесити помітили, що поки не всі покажчики в центрі міста оновили.

Про це повідомила суспільна організація "Деколонізація.Україна" у своєму телеграм-каналі.

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На перехресті вулиці Ніни Строкатої та проспекту Українських героїв досі стоїть покажчик зі старими назвами: Буніна та Олександрівський проспект. Суспільна організація "Деколонізація. Україна" вже направила звернення у міську раду, щоб провели демонтаж цієї споруди.

Нагадаємо, цього місяця вулицю Єнісейську, що розташовується в Київському районі Одеси, офіційно перейменували на честь художника та викладача Юрія Коваленка. Крім того, нещодавно комунальники провели демонтаж знаку зі старою назвою міста "Південне".