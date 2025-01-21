Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Дерусифікація на Одещині — комунальники змінюють назву міста arrow

Дерусифікація на Одещині — комунальники змінюють назву міста

21 січня 2025 12:27
Рвачова Анастасія - редактор
В Одеській області замінюють стелу міста: якого саме
Колишній знак міста Південне. Фото: Южный округ
Рвачова Анастасія - редактор

У місті Одеської області почали демонтаж знаку зі старою назвою населеного пункту. Найближчим часом напис замінять на нову офіційну назву — Південне, затверджену в межах дерусифікації.

Читайте також:

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися від користувачів соцмереж. 

Зміна назви 

Місцеві комунальні служби знімуть лише літери, але сама стела у вигляді якоря залишиться неушкодженою. Зміна назви була ухвалена після громадських обговорень, на яких місцеві жителі підтримали ідею відходу від радянського минулого. Очікується, що новий напис з'явиться вже до кінця січня.

Южне, перейменоване на Південне, стало одним із багатьох населених пунктів, які нині проходять процес деколонізації. 

Що відомо про перейменування

У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь.

Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості. Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна Рада проголосувала за перейменування міста. 

Також ми писали, що минулого тижня в Одеській області закінчили перейменування топонімів. 

Одеса міста Одеська область декомунізація Новини Одеси перейменування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:45 Куп'янськ тримається попри все — репортаж Новини.LIVE

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

13:40 На Тернопільщині командир платив солдату бойові за ремонт будинку

13:32 Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ

13:29 Продукти на 10 млн — дружина одеського депутата годуватиме школи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:25 Коваль сказав, скільки Україна заробила на експорті агропродукції

13:18 Україну накриє мокрим снігом — синоптик Діденко описала погоду

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

13:45 Куп'янськ тримається попри все — репортаж Новини.LIVE

13:40 На Тернопільщині командир платив солдату бойові за ремонт будинку

13:32 Стало відомо, чому Шепелєв не перейшов до ЛНЗ

13:29 Продукти на 10 млн — дружина одеського депутата годуватиме школи

13:25 Коваль сказав, скільки Україна заробила на експорті агропродукції

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:18 Україну накриє мокрим снігом — синоптик Діденко описала погоду

13:14 Робота у Німеччині та Польщі без знання мов – що очікувати

13:13 Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум в Давосі

13:07 У МВС показали, як прикордонники знищили росіян під Вовчанськом

13:01 Дональд Трамп допоміг зняти фільм про Одесу

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Ексклюзив

06:33 В Україні хочуть забронювати адвокатів — за яких умов

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заяви Трампа на інавгурації про нову політику — ефір Ранок.LIVE

20 січня 2025
Text

21:42 Волкер пояснив перспективи інвестування в Україну

Text
Ексклюзив

18:37 Вплив Трампа на хід війни в Україні — що думають одесити

Text

17:50 Інавгурація Дональда Трампа у Вашингтоні, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:31 У Давосі стартує економічний форум — які теми обговорюватимуть

Text

13:00 У Трампа назвали три пункти для завершення війни — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025