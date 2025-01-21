В Одеській області замінюють стелу міста: якого саме

Колишній знак міста Південне. Фото: Южный округ

У місті Одеської області почали демонтаж знаку зі старою назвою населеного пункту. Найближчим часом напис замінять на нову офіційну назву — Південне, затверджену в межах дерусифікації.

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Зміна назви

Місцеві комунальні служби знімуть лише літери, але сама стела у вигляді якоря залишиться неушкодженою. З міна назви була ухвалена після громадських обговорень, на яких місцеві жителі підтримали ідею відходу від радянського минулого. Очікується, що новий напис з'явиться вже до кінця січня.

Южне, перейменоване на Південне, стало одним із багатьох населених пунктів, які нині проходять процес деколонізації.

Що відомо про перейменування

У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь.

Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості. Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році.

Нагадаємо, у жовтні минулого року Верховна Рада проголосувала за перейменування міста.

Також ми писали, що минулого тижня в Одеській області закінчили перейменування топонімів.