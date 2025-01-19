Деколонізація географічних об’єктів на півдні Одещини

Острів Кубанський на Одещині, який перейменували. Фото: скриншот з google/maps

На півдні Одеської області офіційно деколонізували низку географічних об’єктів, які мали назви, пов'язані з РФ. До списку увійшли урочища, балки, острови, гирла річок, а також заказники.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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Допис Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Перейменування географічних об'єктів

Він зазначив, цей перелік офіційно затверджений, і нові назви вже набули чинності.

"Перейменовано, відповідно до абзацу третього пункту 6 статті 8 ЗУ "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", ряд географічних об’єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики", — написав представник КМУ.

Які балки та острови перейменували на Одещині

Зазначимо, що до таких відносяться й деякі географічні об'єкти в Одеській області. Зокрема, раніше був опублікований список цих місць, які підлягають перейменуванню.

Список об'єктів, які перейменували. Фото: скриншот

Так, в Ізмаїльському районі гирло Ушакова відтепер матиме назву Галілешті, урочище Котовське перейменовано на Ногайське, острів Кубанський став Липованським, а гора та балка Російська тепер називаються Кріушія.

Острів Липованський, колишня назва Кубанський. Фото: Yuriy Kvach

У Болградському районі нові назви отримали урочище Бородінська Дача, яке тепер матиме ім’я Кляйстицька Дача, ентомологічний заказник Жовтневий перейменували на Каракуртський, а урочище Радгоспна земля стало Брієнтською землею.

У Білгород-Дністровському районі урочище Камчатка перейменовано на Ісерлійське.

Нагадаємо, в Одесі перейменували ще одну вулицю. Також ми писали, що одеський активіст вимагає від місцевої влади прибрати меморіальну табличку в центрі міста, інакше її знесуть самостійно.