Деколонізація географічних об’єктів на півдні Одещини

На Одещині завершили перейменування географічних об’єктів
На півдні Одеської області офіційно деколонізували низку географічних об’єктів, які мали назви, пов'язані з РФ. До списку увійшли урочища, балки, острови, гирла річок, а також заказники.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Перейменування географічних об'єктів
Він зазначив, цей перелік офіційно затверджений, і нові назви вже набули чинності.
"Перейменовано, відповідно до абзацу третього пункту 6 статті 8 ЗУ "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії", ряд географічних об’єктів, назви яких містять символіку російської імперської політики", — написав представник КМУ.
Які балки та острови перейменували на Одещині
Зазначимо, що до таких відносяться й деякі географічні об'єкти в Одеській області. Зокрема, раніше був опублікований список цих місць, які підлягають перейменуванню.
Так, в Ізмаїльському районі гирло Ушакова відтепер матиме назву Галілешті, урочище Котовське перейменовано на Ногайське, острів Кубанський став Липованським, а гора та балка Російська тепер називаються Кріушія.
У Болградському районі нові назви отримали урочище Бородінська Дача, яке тепер матиме ім’я Кляйстицька Дача, ентомологічний заказник Жовтневий перейменували на Каракуртський, а урочище Радгоспна земля стало Брієнтською землею.
У Білгород-Дністровському районі урочище Камчатка перейменовано на Ісерлійське.
Нагадаємо, в Одесі перейменували ще одну вулицю. Також ми писали, що одеський активіст вимагає від місцевої влади прибрати меморіальну табличку в центрі міста, інакше її знесуть самостійно.
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