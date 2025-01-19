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На Одесчине завершили переименование географических объектов

19 января 2025 18:15
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Деколонизация географических объектов на юге Одесской области
Остров Кубанский в Одесской области, который переименовали. Фото: скриншот с google/maps
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На юге Одесской области официально деколонизировали ряд географических объектов, которые имели названия, связанные с РФ.  В список вошли урочища, балки, острова, устья рек, а также заказники.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

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Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Переименование географических объектов

Он отметил, этот перечень официально утвержден, и новые названия уже вступили в силу.

"Переименован, в соответствии с абзацем третьим пункта 6 статьи 8 ЗУ "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", ряд географических объектов, названия которых содержат символику российской имперской политики", — написал представитель КМУ.

Какие балки и острова переименовали в Одесской области

Отметим, что к таковым относятся и некоторые географические объекты в Одесской области. В частности, ранее был опубликован список этих мест, которые подлежат переименованию.

На юге Одесской области завершили деколонизацию географических объектов - фото 1
Список объектов, которые переименовали. Фото: скриншот

Так, в Измаильском районе устье Ушакова отныне будет называться Галилешти, урочище Котовское переименовано в Ногайское, остров Кубанский стал Липованским, а гора и балка Русская теперь называются Криушия.

В Одесской области завершили деколонизацию географических объектов - фото 3
Остров Липованский, прежнее название Кубанский. Фото: Yuriy Kvach

В Болградском районе новые названия получили урочище Бородинская Дача, которое теперь будет носить имя Кляйстицкая Дача, энтомологический заказник Октябрьский переименовали в Каракуртский, а урочище Совхозная земля стало Бриентской землей.

В Белгород-Днестровском районе урочище Камчатка переименовано в Исерлийское.

Напомним, в Одессе переименовали еще одну улицу. Также мы писали, что одесский активист требует от местных властей убрать мемориальную табличку в центре города, иначе ее снесут самостоятельно.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования

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