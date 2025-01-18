Активіст погрожує одеській владі — що сталося

Меморіальна дошка Ісси Плієва в Одесі. Фото: Дем'ян Ганул

В Одесі активіст вимагає від місцевої влади прибрати меморіальну табличку в центрі міста. Ба більше, на виконання цього завдання можновладцям дали лише три дні.

Такий ультиматум одеській владі висунув активіст Дем'ян Ганул.

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Допис активіста. Фото: скриншот

Табличка Ісси Плієва в Одесі

Активіст заявив, що у разі невиконання вимог щодо перенесення таблички до музею, вони готові самостійно її забрати і навіть утопити в морі.

"Ця табличка потребує негайного переносу до музею, поки її не демонтувала громадськість та не втопила в морі", — заявив Дем'ян Ганул.

Місцева влада отримала термін у три дні, щоб розв'язати це питання.

"Даю місцевій владі на виконання вимог закону три робочі дні", — сказав активіст.

Хто такий Ісса Плієв

Ісса Плієв — генерал Радянської армії, двічі герой Радянського Союзу і один раз — Монгольської Республіки. Він учасник Громадянської, Російсько-японської та Другої світової війни. Сам він за національністю — осетин. У 1922 році Ісса Плієв був добровольцем у Червоній армії, в загоні особливого призначення. Помер Ісса в 1979 році в Москві.

Нагадаємо, очільнику Одеси подарували торт із мініатюрами об'єктів міста та книгами таких письменників, як Бабель, Жванецький, Купрін та Багрицький. Також ми писали, що одесити сьогодні вийшли до стін мерії на мітинг проти недоречних витрат із міського бюджету.