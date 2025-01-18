Гроші на ЗСУ: акція протесту в Одесі

Дівчинка під час мітингу в Одесі "Гроші на ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 січня, одесити вкотре провели мітинг біля одеської мерії з вимогою збільшити фінансування на потреби Збройних Сил України. Містяни виступають проти непершочергових витрат місцевого бюджету під час війни та закликали владу більше підтримувати військових.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Жінки з плакатами біля мерії Одеси. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

Одесити, які вийшли сьогодні на акцію протесту наголошують, що міська влада повинна першочергово спрямовувати кошти на забезпечення військових, а не на реконструкцію культурних об'єктів.

"Ми знову тут, бо хочемо, щоб наші хлопці, які захищають Україну, мали все необхідне для боротьби. Кожен дрон, кожен набір медичних засобів — це шанс на життя наших синів. Нещодавні закупівлі дронів через місцевий бюджет були майже вдвічі дорожчими, ніж могли б бути. Це гроші, які можна було б витратити на дві закупівлі, а не одну", — стверджує мати одного з військових Алла.

Мати військовослужбовця Алла. Фото: Новини.LIVE

Жінки з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Більше коштів на ЗСУ

Мати військового, який вже майже три роки перебуває в окопах, відчуває всі труднощі фронту на власному досвіді. Ірина поділилася своїм болем та переживаннями щодо важких умов на фронті та недооцінки потреб військових на місцевому рівні. Жінка також висловила висловлює своє обурення через ситуацію з закупівлею дронів.

"20 дронів на 1170 кілометрів фронту — це не рішення. Нам треба випереджати ворога, а не наздоганяти. Наші бійці в окопах без необхідного забезпечення, а тут ремонтують театри та суди. Це не можна ігнорувати. Влада повинна забезпечити наших захисників необхідними засобами, а не витрачати гроші на примарні реконструкції", — зазначає вона Ірина.

Мати військовослужбовця Ірина. Фото: Новини.LIVE

Одеситка з плакатами у руках. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про попередні акції протесту

Перша акція протесту на Думській площі відбулася ще в серпні 2023 року, коли волонтери дізналися, що місцева влада планує витратити понад 106 млн грн на реконструкцію будівлі Київського районного суду Одеси. З того часу акції протесту стали регулярними, і містяни постійно вимагають від міської влади більше уваги до потреб військових.

Жінка тримає плакат у руках. Фото: Новини.LIVE

Дівчата під час мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

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