Деньги на ВСУ: акция протеста в Одессе

Девочка во время митинга в Одессе "Деньги на ВСУ". Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 января, одесситы в очередной раз провели митинг возле одесской мэрии с требованием увеличить финансирование на нужды Вооруженных Сил Украины. Горожане выступают против непервоочередных расходов местного бюджета во время войны и призвали власти больше поддерживать военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Женщины с плакатами возле мэрии Одессы. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

Одесситы, которые вышли сегодня на акцию протеста отмечают, что городские власти должны в первую очередь направлять средства на обеспечение военных, а не на реконструкцию культурных объектов.

"Мы снова здесь, потому что хотим, чтобы наши ребята, которые защищают Украину, имели все необходимое для борьбы. Каждый дрон, каждый набор медицинских средств — это шанс на жизнь наших сыновей. Недавние закупки дронов через местный бюджет были почти вдвое дороже, чем могли бы быть. Это деньги, которые можно было бы потратить на две закупки, а не одну", — утверждает мать одного из военных Алла.

Мать военнослужащего Алла. Фото: Новини.LIVE

Женщины с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Больше средств на ВСУ

Мать военного, который уже почти три года находится в окопах, чувствует все трудности фронта на собственном опыте. Ирина поделилась своей болью и переживаниями по поводу тяжелых условий на фронте и недооценки потребностей военных на местном уровне. Женщина также выразила свое возмущение из-за ситуации с закупкой дронов.

"20 дронов на 1170 километров фронта - это не решение. Нам надо опережать врага, а не догонять. Наши бойцы в окопах без необходимого обеспечения, а здесь ремонтируют театры и суды. Это нельзя игнорировать. Власть должна обеспечить наших защитников необходимыми средствами, а не тратить деньги на призрачные реконструкции", — отмечает она Ирина.

Мать военнослужащего Ирина. Фото: Новини.LIVE

Одесситка с плакатами в руках. Фото: Новини.LIVE

Что известно о предыдущих акциях протеста

Первая акция протеста на Думской площади состоялась еще в августе 2023 года, когда волонтеры узнали, что местные власти планируют потратить более 106 млн грн на реконструкцию здания Киевского районного суда Одессы. С тех пор акции протеста стали регулярными, и горожане постоянно требуют от городских властей больше внимания к потребностям военных.

Женщина держит плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Девушки во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, на Львовщине подозревают сына нардепа в разворовывании средств общины. Также мы писали, после ударов по Запорожью и Киеву Зеленский заявил, что на Москву нужно оказывать давление.