Активист угрожает одесским властям — что произошло

Мемориальная доска Иссы Плиева в Одессе. Фото: Демьян Ганул

В Одессе активист требует от местных властей убрать мемориальную табличку в центре города. Более того, на выполнение этой задачи власть имущим дали всего три дня.

Такой ультиматум одесским властям выдвинул активист Демьян Ганул.

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Приложение активиста. Фото: скриншот

Табличка Иссы Плиева в Одессе

Активист заявил, что в случае невыполнения требований по переносу таблички в музей они готовы самостоятельно ее забрать и даже утопить в море.

"Эта табличка требует немедленного переноса в музей, пока ее не демонтировала общественность и не утопила в море", — заявил Демьян Ганул.

Местные власти получили срок в три дня, чтобы решить этот вопрос.

"Даю местным властям на выполнение требований закона 3 рабочих дня", — сказал активист.

Кто такой Исса Плиев

Исса Плиев — генерал Советской армии, дважды герой Советского Союза и один раз — Монгольской Республики. Он участник Гражданской, Русско-японской и Второй мировой войн. Сам он по национальности осетин. В 1922 году Исса Плиев был добровольцем в Красной армии, в отряде особого назначения. Умер Исса в 1979 году в Москве.

Напомним, главе Одессы подарили торт с миниатюрами объектов города и книгами таких писателей, как Бабель, Жванецкий, Куприн и Багрицкий. Также мы писали, что одесситы сегодня вышли к стенам мэрии на митинг против неуместных расходов из городского бюджета.