Активист угрожает одесским властям — что произошло

Одесские власти получили 3 дня на демонтаж мемориальной доски
В Одессе активист требует от местных властей убрать мемориальную табличку в центре города. Более того, на выполнение этой задачи власть имущим дали всего три дня.
Такой ультиматум одесским властям выдвинул активист Демьян Ганул.
Табличка Иссы Плиева в Одессе
Активист заявил, что в случае невыполнения требований по переносу таблички в музей они готовы самостоятельно ее забрать и даже утопить в море.
"Эта табличка требует немедленного переноса в музей, пока ее не демонтировала общественность и не утопила в море", — заявил Демьян Ганул.
Местные власти получили срок в три дня, чтобы решить этот вопрос.
"Даю местным властям на выполнение требований закона 3 рабочих дня", — сказал активист.
Кто такой Исса Плиев
Исса Плиев — генерал Советской армии, дважды герой Советского Союза и один раз — Монгольской Республики. Он участник Гражданской, Русско-японской и Второй мировой войн. Сам он по национальности осетин. В 1922 году Исса Плиев был добровольцем в Красной армии, в отряде особого назначения. Умер Исса в 1979 году в Москве.
Напомним, главе Одессы подарили торт с миниатюрами объектов города и книгами таких писателей, как Бабель, Жванецкий, Куприн и Багрицкий. Также мы писали, что одесситы сегодня вышли к стенам мэрии на митинг против неуместных расходов из городского бюджета.
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