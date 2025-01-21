В Одесской области заменяют стелу города: какого именно

Бывший знак города Южное. Фото: Южный округ

В городе Одесской области начали демонтаж знака со старым названием населенного пункта. В ближайшее время надпись заменят на новое официальное название — Пивденне, утвержденное в рамках дерусификации.

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Изменение названия

Местные коммунальные службы снимут лишь буквы, но сама стела в виде якоря останется невредимой. Изменение названия было принято после общественных обсуждений, на которых местные жители поддержали идею отхода от советского прошлого. Ожидается, что новая надпись появится уже к концу января.

Южное, переименованное в Пивденне, стало одним из многих населенных пунктов, которые ныне проходят процесс деколонизации.

Что известно о переименовании

В марте 2024 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложение изменить название на Порт-Аненаталь.

Впрочем, этот вариант не встретил поддержки общественности. В частности, противники нового имени отмечали, что такое название не является историческим. Ведь Ней-Аненталем назывались до 1914 года Новые Беляры, тогда как Южное было основано лишь в 1978 году.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада проголосовала за переименование города.

Также мы писали, что на прошлой неделе в Одесской области закончили переименование топонимов.