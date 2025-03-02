Улица Орловская в Одессе названа в честь астронома

Указатель с названиями улиц. Фото: Новини.LIVE

В Одессе переименовали одну из улиц в честь выдающегося астронома. Александра Яковлевич Орлов в свое время сделал весомый вклад в мировую науку, связанный с этим городом и оставил после себя неоценимое наследие.

Об этом в воскресенье, 2 марта, сообщили в Одесском городском совете.

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Астроном Александр Яковлевич Орлов. Фото: ОГС

Улицу Орловскую переименовали в Орлова

Улица Орловская, расположенная в частном секторе в Пересыпском районе Одессы, теперь официально названа в честь Александра Яковлевича Орлова (1880—1954) — выдающегося украинского астронома, геофизика и одного из основателей геодинамики.

Улица Орлова. Фото: скриншот с google/maps

Чем известен Орлов

Орлов был директором Одесской обсерватории, а также работал в ведущих научных учреждениях Украины и Европы. Его вклад в исследование земного притяжения, движения полюсов Земли и механики небесных тел получил признание среди научного сообщества.

Александр Орлов и Одесса

После учебы в Одесском университете он стажировался в Париже, Швеции и Германии, изучая небесную механику и сейсмологию. В 1913 году возглавил Одесскую обсерваторию, где основал астрономический кружок, воспитавший целую плеяду выдающихся ученых, среди которых Георгий Гамов и Валентин Глушко.

Под руководством Орлова в Украине проводились масштабные гравиметрические исследования, а в 1944 году он стал первым директором Главной астрономической обсерватории АН УССР под Киевом. В честь ученого названа малая планета № 2724 ORLOV и кратер на обратной стороне Луны.

Напомним, писатель Андрей Любка считает, что миф о мультикультурности Одессы требует переосмысления. Также мы писали, что в Одессе местные активисты требуют закрасить стенописи в гостинице в центре города.