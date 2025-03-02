Річниця удару по будинку на Добровольського в Одесі

Річниця удару по Добровольського — одесити згадують загиблих
Сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Тоді загинули цілі родини, серед них — військові та їхні діти. Мешканці міста принесли квіти до місця трагедії, згадуючи тих, кого більше немає поруч.
На місці трагедії побували й кореспонденти Новини.LIVE.
Удар по Добровольського: рік потому
В ніч на 2 березня 2024, російський Shahed ударив по житловому будинку в Одесі на вулиці Добровольського. Трагедія забрала життя 12 людей, залишивши за собою лише руїни та біль близьких. Місто ще довго оговтувалося від цієї події — кілька днів розбирали завали, сподіваючись знайти живих.
Втратив сина, невістку та онуків...
На місці трагедії сьогодні зібралися люди, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Серед них — Володимир Антонович Кравець, який втратив у ту ніч сина, невістку та трьох онуків.
Його син був підполковником ЗСУ, дружина — військовослужбовицею. Того вечора вони були вдома, разом із дітьми, коли ворог завдав удару.
"Сина знайшли спочатку, потім дітей, потім невістку. Оце вже пройшов рік, як їх немає. Прилетів російський "шахед" і знищив усе, що ми мали... Ми два дні тут були, поки всіх дістали з-під завалів. Я залишився сам... Молодший син загинув ще у 2014 році під Маріуполем. А тепер і старший пішов... І невістка, і троє онуків... Це біль, який ніколи не мине", — розповів батько загиблого військового.
Родич сім'ї додає, що ця родина віддала все за Україну. Росіяни вбили цілу сім'ю.
"Олег пройшов фронт, три вищі освіти, від Пісків до Одеси. Його брат загинув ще в 2014 році. Уся сім'я служила... Вони так і не встигли пожити в цій квартирі, яку купили — думали, що буде мир, що діти виростуть у спокої. А тепер їх нема", — каже Василь.
Дрон завис над будинком...
Тієї ночі свідком трагедії став Валентин Іванович, сусід загиблих. Він пригадує, як безпілотник завис над будинком, почав розвертатися і вдарив у будівлю.
"Було дуже страшно. Багато дітей загинуло. Ми кидалися допомагати, витягували людей з-під завалів, але було вже пізно... Ми вийшли на вулицю, ще нікого не було. Люди кричали, бігли з будинку. Хто був уцілілий, допомагали тим, хто був під уламками. Це було справжнє пекло", — каже чоловік.
Трагедія на Добровольського
Унаслідок дронового удару по Добровольського шахед цілеспрямовано влучив у багатоповерхівку, після вибуху обвалилась частина під'їзду з 9-го по 1-й поверхи — 18 квартир. Всього тієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей, з них — п'ятеро малолітніх дітей.
Нагадаємо, Братчук розповів, чому Росія ударила по суднах в одеському порту. Також ми писали, що росіяни не виводили сьогодні ракетоносії в Чорне море.
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