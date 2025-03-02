Річниця удару по будинку на Добровольського в Одесі

Одесити несуть квіти та іграшки до місця трагедії. Фото: Новини.LIVE/Олександр Подолюк

Сьогодні в Одесі згадують одну з найстрашніших трагедій минулого року — удар по житловому будинку на вулиці Добровольського. Тоді загинули цілі родини, серед них — військові та їхні діти. Мешканці міста принесли квіти до місця трагедії, згадуючи тих, кого більше немає поруч.

На місці трагедії побували й кореспонденти Новини.LIVE.

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Удар по Добровольського: рік потому

В ніч на 2 березня 2024, російський Shahed ударив по житловому будинку в Одесі на вулиці Добровольського. Трагедія забрала життя 12 людей, залишивши за собою лише руїни та біль близьких. Місто ще довго оговтувалося від цієї події — кілька днів розбирали завали, сподіваючись знайти живих.

Втратив сина, невістку та онуків...

На місці трагедії сьогодні зібралися люди, які прийшли вшанувати пам'ять загиблих. Серед них — Володимир Антонович Кравець, який втратив у ту ніч сина, невістку та трьох онуків.

Сім'я Кравець. Фото: facebook

Його син був підполковником ЗСУ, дружина — військовослужбовицею. Того вечора вони були вдома, разом із дітьми, коли ворог завдав удару.

"Сина знайшли спочатку, потім дітей, потім невістку. Оце вже пройшов рік, як їх немає. Прилетів російський "шахед" і знищив усе, що ми мали... Ми два дні тут були, поки всіх дістали з-під завалів. Я залишився сам... Молодший син загинув ще у 2014 році під Маріуполем. А тепер і старший пішов... І невістка, і троє онуків... Це біль, який ніколи не мине", — розповів батько загиблого військового.

Родичі загиблої сім'ї Кравець. Фото: Новини.LIVE/Олександр Подолюк

Родич сім'ї додає, що ця родина віддала все за Україну. Росіяни вбили цілу сім'ю.

"Олег пройшов фронт, три вищі освіти, від Пісків до Одеси. Його брат загинув ще в 2014 році. Уся сім'я служила... Вони так і не встигли пожити в цій квартирі, яку купили — думали, що буде мир, що діти виростуть у спокої. А тепер їх нема", — каже Василь.

Олег Кравець. Фото: facebook/Регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь" ЗС України

Дрон завис над будинком...

Тієї ночі свідком трагедії став Валентин Іванович, сусід загиблих. Він пригадує, як безпілотник завис над будинком, почав розвертатися і вдарив у будівлю.

"Було дуже страшно. Багато дітей загинуло. Ми кидалися допомагати, витягували людей з-під завалів, але було вже пізно... Ми вийшли на вулицю, ще нікого не було. Люди кричали, бігли з будинку. Хто був уцілілий, допомагали тим, хто був під уламками. Це було справжнє пекло", — каже чоловік.

Рятувальники розбирають завали на Добровольського. Фото: Новини.LIVE

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Трагедія на Добровольського

Унаслідок дронового удару по Добровольського шахед цілеспрямовано влучив у багатоповерхівку, після вибуху обвалилась частина під'їзду з 9-го по 1-й поверхи — 18 квартир. Всього тієї страшної ночі росіяни позбавили життя дванадцятеро людей, з них — п'ятеро малолітніх дітей.

Будинок у який влучив дрон торік. Фото: Новини.LIVE/Олександр Подолюк

Нагадаємо, Братчук розповів, чому Росія ударила по суднах в одеському порту. Також ми писали, що росіяни не виводили сьогодні ракетоносії в Чорне море.