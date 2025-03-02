Годовщина удара по дому на Добровольского в Одессе

Одесситы несут цветы и игрушки к месту трагедии. Фото: Новини.LIVE/Александр Подолюк

Сегодня в Одессе вспоминают одну из самых страшных трагедий прошлого года — удар по жилому дому на улице Добровольского. Тогда погибли целые семьи, среди них военные и их дети. Жители города принесли цветы к месту трагедии, вспоминая тех, кого больше нет рядом.

На месте трагедии побывали и корреспонденты Новини.LIVE.

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В ночь на 2 марта 2024 года российский Shahed ударил по жилому дому в Одессе на улице Добровольского. Трагедия унесла жизни 12 человек, оставив за собой лишь руины и боль близких. Город еще долго приходил в себя от этого события — несколько дней разбирали завалы, надеясь найти живых.

Спасатели работают на месте попадания дрона. Фото: Новини.LIVE

Потерял сына, невестку и внуков...

На месте трагедии сегодня собрались люди, которые пришли почтить память погибших. Среди них Владимир Антонович Кравец, который потерял в ту ночь сына, невестку и трех внуков.

Семья Кравец. Фото: facebook

Его сын был подполковником ВСУ, жена — военнослужащей. В тот вечер они были дома, вместе с детьми, когда враг нанес удар.

"Сына нашли сначала, потом детей, потом невестку. Вот уже прошел год, как их нет. Прилетел российский "шахед" и уничтожил все, что мы имели... Мы два дня здесь были, пока всех достали из-под завалов. Я остался один... Младший сын погиб еще в 2014 году под Мариуполем. А теперь и старший ушел... И невестка, и трое внуков... Это боль, которая никогда не пройдет", — рассказал отец погибшего военного.

Родственники погибшей семьи Кравец. Фото: Новини.LIVE/Александр Подолюк

Родственник семьи добавляет, что эта семья отдала все за Украину. Россияне убили целую семью.

"Олег прошел фронт, три высших образования, от Песков до Одессы. Его брат погиб еще в 2014 году. Вся семья служила... Они так и не успели пожить в этой квартире, которую купили — думали, что будет мир, что дети вырастут в покое. А теперь их нет", — говорит Василий.

Олег Кравец. Фото: facebook/Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВС Украины

Дрон завис над домом...

В ту ночь свидетелем трагедии стал Валентин Иванович, сосед погибших. Он вспоминает, как беспилотник завис над домом, начал разворачиваться и ударил в здание.

"Было очень страшно. Много детей погибло. Мы бросались помогать, вытаскивали людей из-под завалов, но было уже поздно... Мы вышли на улицу, еще никого не было. Люди кричали, бежали из дома. Кто уцелел, помогали тем, кто был под обломками. Это был настоящий ад", — говорит мужчина.

Спасатели разбирают завалы на Добровольского. Фото: Новини.LIVE

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Трагедия на Добровольского

В результате дронового удара по Добровольского шахед целенаправленно попал в многоэтажку, после взрыва обвалилась часть подъезда с 9-го по 1-й этажи — 18 квартир. Всего той страшной ночью россияне лишили жизни 12 человек, из них — пятеро малолетних детей.

Дом в который попал дрон в прошлом году. Фото: Новини.LIVE/Александр Подолюк

Напомним, Братчук рассказал, почему Россия ударила по судах в одесском порту. Также мы писали, что россияне не выводили сегодня ракетоносители в Черное море.