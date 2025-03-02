Ракетний удар по Одесі — пошкоджені європейські судна

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Пізно ввечері 1 березня росіяни атакували припортову інфраструктуру Одеси. Унаслідок удару пошкоджені судна під іноземними прапорами. Сергій Братчук назвав цю атаку "черговим актом терору".

Про це речник УДА заявив у неділю, 2 березня, в етері телемарафону "Ми — Україна".

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За його словами, внаслідок атаки були пошкоджені два судна, що належать європейській компанії. Він каже, що окупанти не полишають спроб залякати цивільних людей.

"Ворог не полишає спроб залякувати Україну, використовуючи тактику терору проти цивільних об'єктів. Вчорашній удар — ще один доказ того, що агресор цілеспрямовано знищує припортові потужності на Півдні", — заявив Сергій Братчук.

Б'ють із Криму

Він також додав, що ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

"Окупанти знову б’ють по містах, які мають стратегічне значення. Попри все, робота з відновлення триває, і наша оборона залишається міцною", — додав Братчук.

Нагадаємо, вчора росіяни атакували Одесу балістикою. Унаслідок удару пошкоджень зазнали судна, які перевозили цивільні вантажі, двоє людей постраждали. Також ми писали, що на ранок неділі, 2 березня, у Чорному морі російські кораблі відсутні на рейді.